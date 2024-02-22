"Наполеон 2.0" против Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Долгое время Париж делал вид, что игнорирует критику из Баку. Французская сторона хотела выступить в роли слона, который чихать хотел на укусы каких-то москитов, коими там считают нас. Они держава, они выше всего этого и им с их высоты даже не слышно и не видно, что там замышляет против великой Франции какой-то там Азербайджан. Но оказалось, что великой державе на самом деле совсем даже не все равно, у нее уже все болит и чешется, и дальше делать вид, что Азербайджан это никто, пустое место, комар, невидимка, становится все сложнее.

Об этом можно судить по тому, сколько места начали уделять нашей скромной персоне французские медиа. Причем, делается это в одной и той же тональности, без попыток разобраться в проблеме. Эти публикации в называющих себя независимыми СМИ показывают, что "независимая пресса" понятие очень растяжимое.

Пару дней назад на сайте France24 вышла обширная аналитическая статья, автор которой попытался обозреть вконец испорченные отношения двух стран и разобраться в причинах такой ситуации. Но очень трудно объективно разбираться в теме, когда считаешь, что можешь смотреть на другую страну, ее народ и ее лидера сверху вниз. Во всех публикациях французских СМИ это очень заметно, хотя они и стараются изображать беспристрастность. Франция Макрона поместила себя слишком высоко, настолько высоко, что оттуда не видно, что происходит в мире смертных на самом деле. Нам тут, "внизу", все видно гораздо лучше, чем ангажированным аналитикам той же France24. Для этого издания и всех тех, кто еще собирается писать о том, о чем не знает, мы постараемся объяснить некоторые моменты. И не по принципу "сам такой", а спокойно и аргументированно.

Почему Азербайджан против Франции? А кто сказал, что Азербайджан против Франции? У Баку с Парижем всегда были ровные и нормальные отношения, и Азербайджан совсем не рад сложившейся ныне ситуации. Позиция Баку заключается в дипломатическом разрулении противоречий и сглаживании острых углов. Так было всегда, в том числе в отношениях с Францией. То, что происходит сегодня, не наша вина. Не то чтобы Франция была в прежние времена с нами полностью честна и благородна, но то, что она старалась держать себя в руках и не демонстрировать открыто свои предпочтения в важных для нас вопросах, позволяло Баку не заострять на этом внимания и регулировать взаимоотношения в дружественном ключе. Так было до прихода к власти Эммануэля Макрона, очень недалекого политика, маленького человека с непомерно большими амбициями и нулевым авторитетом. С его приходом проармянский крен французской политики стал откровенным. А после Второй карабахской войны Париж полностью встал на сторону поверженного агрессора, недвусмысленно заявив о своей позиции и намерениях в плане поддержки Еревана. Странно было бы ожидать, что это не повлияет на двусторонние отношения. Азербайджан многое прощал, но это было уже слишком.

В Баку этому не очень удивились. Но что нас действительно удивило, так это то, что реакция Азербайджана на такую провокативную политику вызвала у Парижа истерику. Там обиделись, возмутились желанию Азербайджана защититься от вмешательства извне в свои внутренние дела. Вместо того, чтобы постараться откорректировать риторику, французское руководство и законодатели пошли в наступление, расширяя антиазербайджанский фронт, втягивая в него другие страны и международные организации. Франция перестала пытаться держать баланс, который поддерживала в период оккупации азербайджанских территорий, когда проплаченное диаспорой внимание к интересам Армении не требовало особых усилий. В рамках Минской группы эти интересы и так были полностью обеспечены, и защитники оккупанта были расслаблены и снисходительны. Все изменилось после 44-дневной войны. И изменилось очень резко.

Макроновская Франция вышла на тропу войны с Азербайджаном, а не наоборот. Первое время делалось все, чтобы сглаживать возникающие проблемы в ожидании, что ил уляжется сам. Но господин Макрон и не думал останавливаться, видимо, почувствовав себя Наполеоном 2.0. За послевоенный период никто не трудился на проармянской ниве с таким усердием, как Макрон. Азербайджан игнорированием несуразных требований, доносившихся из Елисейского дворца и Сената, раздражил ущербное эго маленького человека, и защита армянского дела стала для него прямо таки личной войной. В то время, как в самой Франции множились проблемы, страну раздирали беспорядки, экономический и миграционный кризис, ее президент занимался внутренними делами другого государства. Точнее, безуспешно пытался заниматься.

Вспомним обещание мэра Парижа Анн Идальго, данное армянам во время протестов экоактивистов на Лачинской дороге. Мадам обещала прибыть на границу с гуманитарной помощью, снести азербайджанский погранпункт и пробить дорогу в Карабах. А как все произошло в реальности? В конце августа мадам прибыла к Лачинскому ППП с расписанными глупыми лозунгами фурами, постояла там пару часов и была такова. А пока она давала пресс-конференцию в Гафане, в Габоне произошел военный переворот и профранцузский президент был смещен со своей должности. Это очень примечательный факт. И, заметьте, Азербайджан тут не при чем.

Может, дело в том, что Франции не стоит так плотно заниматься делами армян? Армения как любовница постоянно требует к себе повышенного внимания и дорогих подарков. Давно замечено, что у стран, пересаживающихся на армянскую тему, начинаются серьезные проблемы. У Франции тоже налицо явные проблемы, которые возникли не из ниоткуда, но обострились в разы именно в последние три года. Если бы аналитики France24 поставили перед собой задачу провести реальный анализ ситуации, а не следовали матрице, они обратили бы внимание на этот любопытный момент.

Французское издание пытается искать криминал во влиянии Азербайджана в Движении неприсоединения. Напрасно. Там нет никакого криминала. Азербайджан возглавил организацию еще до 44-дневной войны и авторитет в ДН он завоевал не подковерной деятельностью против кого-то, а активной борьбой за права ее членов во время пандемии. Именно он добился консолидации этой глобальной структуры и помог донести ее голос до благополучной части мира. Пока Азербайджан боролся с "вакцинным национализмом", богатые страны воровали друг у друга грузы с вакцинами и масками, ставшими дефицитом. Конечно, им было не до третьего мира, где люди вымирали, лишенные доступа к вакцинам.

Авторитет Азербайджана в ДН начал формироваться тогда, а не после Второй карабахской войны. Во время войны этот авторитет уже находился на пике, что, кстати, помешало той же Франции протащить через ООН антиазербайджанскую резолюцию. И дело было не в икре и нефти, как пытаются представлять западные СМИ, а в элементарной человеческой благодарности и искренней поддержке того, кто поддержал тебя в трудные времена. И если сегодня где-то в Новой Каледонии люди во время протестов поднимают азербайджанский флаг, то это не есть результат происков спецслужб. В "заморских территориях" Франции и в подконтрольных ей теоретически независимых странах Африки очень тяжелая жизнь, и жителям не нужно внешнее вмешательство, чтобы осознать, что они люди, а не рабы. И что они имеют право на собственные богатства, которыми пользуется метрополия, держа бывшие колонии в нищете. Так Франции удобно. Но времена изменились. На днях новые власти Нигера заявили, что намерены полностью восстановить суверенитет и изучить все архивные данные по недавней истории Африки. Эта страна намерена затребовать с Франции компенсации за более чем сто лет колониального и неоколониального разграбления природных ресурсов. Франция заплатит за все сполна, заявили власти Нигера, вызвав панику в Париже.

Чем больше заметно пробуждение стран "французской Африки", тем более агрессивно господин Макрон бросается в атаку на Азербайджан. Только вот причем тут мы? Да, инициатива борьбы с неоколониализмом принадлежит Азербайджану. Но из Баку никому не отправляются инструкции, эти народы пробуждаются сами. Когда появляется возможность встать с колен, когда ты знаешь, что тебе протянут руку, все меняется. Нигер одна из беднейших стран мира, хотя ее недра могли бы обогатить эту страну и открыть перед ней новые горизонты. Бакинская инициатива, о которой с раздражением пишет France24, это не шпионская структура, нацеленная на разрушение Франции. Это международное движение, призванное восстановить справедливость, которой и без того очень мало в нашем мире. Как самостоятельно восстанавливать справедливость, в Азербайджане знают на практике. И стараются донести до ущемленных в правах и возможностях стран простую истину: пока сам не возьмешься за решение своих проблем, они не решатся.

Корень своих проблем французской стороне нужно искать не в Азербайджане, а внутри себя. Это было бы куда продуктивнее, чем пытаться манипулировать мировым общественным мнением, навязывая ему антиазербайджанские нарративы. Париж Макрона и контролируемые им "независимые" СМИ ведут себя очень недостойно. Посмотрите, какая некрасивая кампания до сих пор продолжается вокруг президентских выборов в Азербайджане. В ней активно участвуют официальные лица, представители политических и экспертных кругов, законодатели Франции, журналисты. Выборы Президента это внутренне дело любого государства, и попытки вмешиваться в процессы есть прямое нарушение международного права. Постоянно демонстрируя свое неуважение к Азербайджану, игнорируя его интересы и ценности, французская сторона ожидала приглашения наблюдать за выборами? Французское медиа-поле кипит и возмущается. А с какой стати? Кого приглашать на выборы в Азербайджан это не Франции решать. Да, мы понимаем, что была упущена удобная возможность для провокаций, но тут уж ничего не изменить, и Макрону придется с этим жить. Выбор азербайджанского народа это выбор азербайджанского народа. Этот выбор никого больше не касается. Никто не заставляет Наполеона 2.0 поздравлять нас с этим выбором, но ставить его под сомнение он не имеет никакого права.

Отложим в сторону протокол и этикет, и посоветуем французским политикам и сенаторам идти лесом. У того же господина Макрона очень низкий рейтинг в собственной стране и непочатый край работы для того, чтобы его как-то поднять. Страна завалена навозом и отбросами из-за протестов фермеров. Вслед за этим неминуемо последует нашествия крыс и эпидемий. Пусть займется наконец делами Франции, может, удастся хоть какую-то из проблем решить или предотвратить.

Если France24 и французские СМИ в целом действительно хотят разобраться, что происходит между Баку и Парижем, они должны отключиться от проармянских трендов, забыть обо всем, что спущено "сверху", и постараться взглянуть на ситуацию объективно. В реальности причиной нынешнего кризиса стали не какие-то высосанные из пальца проблемы с демократией, заботы об Армении и прочая чепуха. Макрон обещает армянам, что вернет их в Карабах против воли Азербайджана, он обещает им защиту ото всех бед, он символично раскрывает над Пашиняном свой зонтик, вгоняя армянские толпы в экстаз. Но ничего из этого выполнить не сможет. Единственный, кто может решить проблемы Армении, это Азербайджан. И именно от Азербайджана Франция усиленно оттаскивает Армению, опасаясь, что в регионе действительно наступит мир. Грош цена всем словам о мире, когда их произносит Эммануэль Макрон.

Франции не нужен мир, не нужен сильный Азербайджан и вставшая с колен Армения. Ей нужен хаос на Южном Кавказе, чтобы ее люди могли не только рассматривать в бинокли азербайджанские земли, но и топтать их своими ногами.