Президент Ильхам Алиев: На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность «вакцинный национализм»

На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность "вакцинный национализм".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в видеоформате.

"Азербайджан оказал в борьбе с пандемией гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, включая и страны Движения неприсоединения. Наряду с этим, Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого была предназначена для государств-членов Движения неприсоединения.

На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность "вакцинный национализм". Азербайджан публично осудил поведение некоторых стран, закупивших вакцины в объеме, в разы превышающем их нужды. До сегодняшнего дня более 82 процентов существующих в мире вакцин приобретены богатыми государствами, при этом объем вакцин, приходящихся на долю стран с малыми доходами, составляет всего 0,9 процента. Такое отношение препятствует защите развивающимися, особенно малоразвитыми странами своего населения.

В отношении данного вопроса Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и в марте текущего года эта резолюция была единогласно принята. Наряду с этим, мы при любой возможности призываем развитые страны и международные донорские организации оказать помощь развивающимся, особенно малоразвитым странам в борьбе с пандемией.

С учетом того, что трудности тесно связаны друг с другом, под председательством Азербайджана состоялись онлайн-заседания министров здравоохранения и труда, намечено проведение встреч на уровне других отраслевых министерств, таких как министерства коммуникации и образования", - отметил Президент Ильхам Алиев.