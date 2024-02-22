В Баку ответили Макрону

Азербайджан решительно осуждает необоснованные обвинения, выдвинутые президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном против Азербайджана и его высказывания, защищающие Армению в одностороннем порядке, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении 21 февраля в Париже.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Совершенно неуместно, чтобы Франция, которая на протяжении почти 30 лет не высказывалась о нарушенных правах азербайджанцев, изгнанных со своих территорий и подвергнутых массовым убийствам, говорила о правах и безопасности армян, покинувших территории Азербайджана по собственному желанию и без какого-либо насилия.

Было бы лучше, если бы французская сторона, которая в рамках Алма-Атинской декларации и некоторых карт затронула важность территориальной целостности, внесла ясность, почему она не выступила против продолжавшейся почти 30 лет армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий, в том числе продолжающейся оккупации Арменией восьми сел Азербайджана.

Неприемлемо обвинять Азербайджан в непропорциональных ответных мерах, вместо того, чтобы критиковать Армению, которая без каких-либо провоцирующих факторов нарушила продолжавшую почти пять месяцев стабильность. Подобные предвзятые подходы должны быть прекращены.

Мы еще раз заявляем, что коварная политика Франции, направленная на создание новой напряженности в регионе, препятствие миру и стабильности и не принесет результатов", - говорится в заявлении МИД.

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