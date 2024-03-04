Санкции? Санкций не будет

Автор: Лейла Таривердиева

В Баку прошло очередное, 10-е по счету министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. Мероприятие, как и всегда, было представительным и содержательным. Десятки стран, ведущих компаний и международных организаций прислали в азербайджанскую столицу своих представителей, чтобы обсудить животрепещущие вопросы энергетической политики и безопасности. Отметим, что с прошлого года в рамках консультаций по ЮГК в Баку теперь проходят и обсуждения в русле зеленого перехода. В ноябре в Азербайджане пройдет саммит СОР29 и "зеленой" тематикой прошита практически вся энергетическая повестка между Баку и его партнерами.

Однако "озеленение" энергетической повестки вовсе не означает вытеснения из нее традиционных источников энергии. Как бы не были высоки цели декарбонизации, нельзя отрываться от реальности и пытаться искусственно приблизить их достижение, принося жертвы. Во всяком случае, двадцати пяти лет для этого будет недостаточно. В предыдущую четверть века потребность в традиционных энергоносителях только росла и сегодня мало что изменилось. Страны, как мантру повторяющие слова о зеленом переходе, сами являются покупателями ископаемого топлива, а некоторые - и крупными его добытчиками. Сложности, возникшие в последние два года из-за геополитической турбулентности, только увеличили ажиотаж. Изменились лишь цепочки поставок, но не сам спрос.

Эту мысль постарался донести до участников министерской встречи 1 марта Президент Азербайджана. В своем выступлении он тонко заметил, что природный газ Европе нужен, и спрос на азербайджанское голубое топливо высок. Президент копнул еще глубже и сказал о том, о чем лидеры других добывающих стран наверняка не решились бы заговорить в нынешней ситуации, находясь под давлением охватившей Запад политики декарбонизации. "Сейчас мы наблюдаем своего рода тенденцию, при которой ископаемое топливо представляется как нечто, приносящее только проблемы. Мы должны быть справедливыми и также должны быть справедливыми к странам, богатым нефтью и газом. Эти страны не виноваты в том, что у них есть нефть и газ. Их нельзя обвинять в этом и дискриминировать. Считаю, что о деятельности стран с ископаемым топливом нужно судить по тому, как они решают проблему защиты окружающей среды, как они решают проблему зеленого перехода. И только после этого, после справедливого анализа, можно выносить суждение об этих странах. В противном случае мы увидим своего рода разделительные линии между производителями нефти и газа и теми, у кого нет этих ресурсов", - заявил Ильхам Алиев.

Он также посоветовал европейским финансовым институтам основываться на реалистичном подходе в финансировании как минимум Южного газового коридора, который не должен оставаться в тени общеизвестных тенденций, выступающих против традиционных источников энергии. Никто не должен забывать о том, что в ближайшие годы мир не сможет развиваться без традиционных источников энергии, заметил азербайджанский лидер.

Что касается Азербайджана, то ему есть, что предложить для поддержки энергобезопасности своих партнеров. Страна нацелена на выполнение всех своих обязательств. Тут уместно напомнить о тезисах, прозвучавших в инаугурационной речи главы государства. Президент сказал, что идет работа в направлении стабилизации нефтедобычи, и эта работа в ближайшем будущем даст свои результаты. Азербайджану необходимо стабильная добыча нефти, и Баку поставил эту задачу перед инвесторами. Были определенные, как заметил Президент страны, беспокоящие моменты, но они будут разрешены в ходе контактов в рабочем порядке.

Это о том, что касается нефти. Что же касается газа, то тут беспокоящих моментов нет. Спрос на азербайджанский газ со стороны стран Евросоюза немалый. И европейское направление экспорта Азербайджан готов расширять. Ресурсов у него для этого достаточно.

Недавно был добыт первый газ на газоконденсатном месторождении "Абшерон", втором по запасам после "Шахдениз". В будущем году начнется добыча природного газа в очень перспективной глубоководной части блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Кроме того, инвесторы проявляют заинтересованность к добыче на нефтяных и газоконденсатных месторождениях "Умид", "Бабек", "Шафаг", "Асиман", "Карабах". Также должно быть принято инвестиционное решение по другим проектам и второй фазе разработки месторождения "Абшерон". Если это решение будет принято - а оно, скорее всего, будет принято - объем ежегодной добычи на этом месторождении составит 5 миллиардов кубометров в год. Разработка второй фазы газоконденсатного месторождения "Умид" потенциально может обеспечить дополнительные 2-3 миллиарда кубометров газа в течение следующих трех-четырех лет.

Причем, как подчеркнул на встрече по ЮГК Президент Ильхам Алиев, все эти планы абсолютно реалистичны, основаны на тщательном анализе данных, информации и финансовых ресурсах страны, а также на соглашениях с инвесторами. Некоторые проекты будут реализованы совместно с инвесторами, некоторые - силами самой SOCAR. То есть потенциал есть и он растет. Что в очередной раз опровергает слухи о якобы недостатке запасов газа у Азербайджана. Эти инсинуации глава государства назвал частью кампании, направленной против нашей страны, с целью "подорвать наш потенциал и послать ложный сигнал международному сообществу и потребителям".

Интерес зарубежных инвесторов и потенциальных покупателей к азербайджанским газовым проектам говорит о том, что тренды трендами, а традиционные энергоносители еще долго будут пользоваться спросом в той же Европе и, соответственно, приносить дивиденды.

Для того, чтобы поддерживать схему энергобезопасности Европы в рабочем состоянии и укреплять в ней собственные позиции, Азербайджан располагает таким инструментом, как Южный газовый коридор. Президент Ильхам Алиев называет его историей успеха. Кроме того, как считает азербайджанский лидер, Южный газовый коридор это еще и история сотрудничества, потому что "без сотрудничества между странами, расположенными на этом маршруте, осуществить этот проект было бы невозможно". Добавим, что это не только мотиватор сотрудничества, но также инструмент корректировки политических шероховатостей. Это самый сильный аргумент в пользу Баку в свете антиазербайджанских умонастроений в определенных кругах Европы и Запада в целом. Вспомним, сколько раз за последнее время в евроструктурах звучали призывы к Евросоюзу в законодательном порядке отказаться от импорта азербайджанского газа. Трудно сказать, до кого хотят достучаться авторы таких призывов. Реальные интересы Европы находятся в полном противоречии с перспективой разрыва с Баку. И это достаточно ясно дала понять на 10-м министерском заседании по ЮГК комиссар Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Азербайджан является проверенным партнером Европейского Союза в энергетической сфере, кроме того имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в этой области, сказала Симсон. "Как я уже говорила в прошлом году, вы действительно становитесь европейским игроком, поэтому мы работаем над расширением этой совместной системы поставок", - заявила еврокомиссар. На пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Баку она продолжила эту мысль, сообщив, что ЕС намерен и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики. "Мы сегодня договорились по ряду ключевых вопросов. Во-первых, все партнеры и заинтересованные стороны в этом регионе стремятся увеличить поставки газа из Азербайджана. Это включает в себя увеличение поставок до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. Нам также потребуется модернизировать существующую газовую инфраструктуру", - сказала она, добавив, что Евросоюз готов также к импорту из Азербайджана и электроэнергии.

"Какие уж тут санкции". В таком духе отреагировали на ее заявления армянские СМИ. После салютов предыдущего дня, когда армянские паблики обошли "новости" о прошлогодних резолюциях Европарламента, требовавших от ЕС прекратить энергосотрудничество с Азербайджаном и ввести в его отношении санкции, встреча в Баку вызвала уныние и разочарование. В проармянском лагере почему-то ожидали демонстративного игнорирования Евросоюзом нынешних обсуждений по ЮГК, или хотя бы демонстративной холодности от его представителей. Для этого было потрачено немало сил и средств, но все пошло как-то не так.

Не только Европа разочаровала сторонников бойкотов и санкций. Заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон, принявшая участие в министерской встрече по ЮГК в Баку, заявила, что Штаты, безусловно, поддерживают расширение Южного газового коридора и договоренность Азербайджана и ЕС удвоить экспорт газа.

"США рассматривают Южный газовый коридор как инфраструктуру, которая имеет основополагающее значение для достижения этой цели. Европейская энергетическая безопасность подкрепляется только диверсификацией и увеличением количества усовершенствованных маршрутов, таких как Южный газовый коридор. Мы хотим убедиться, что энергия не используется как оружие против наших партнеров и союзников. Мы уже это видели. В последнее время в Европе появилось больше интерконнекторов, в том числе интерконнектор Греция-Болгария, по которому поставляется азербайджанский газ. Чем больше азербайджанского газа попадает в большее количество стран Европы, тем лучше. Этот интерконнектор работает на определенной территории, где Россия раньше имела почти монополию. Мы продолжим поддерживать эти усилия, и думаем, что это расширение географии поставок азербайджанского газа изменит ситуацию для многих стран", - заявила Харрингтон журналистам в Баку.

По ее словам, Южный газовый коридор лег в основу создания энергетического бюро, и ЮГК находится в ДНК этого бюро. Более того, правительство США очень гордится той ролью, которую оно играло на протяжении более десяти лет в поддержке Южного газового коридора.

Не случайно, отвечая на вопросы зарубежных участников международной конференции в Шуше в мае прошлого года, Президент Ильхам Алиев сказал: "США всегда поддерживали Азербайджан в его стремлении диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей и помогали нам превратиться в страну, которую Европейская комиссия сегодня рассматривает в качестве панъевропейского поставщика газа".

Напомним, что в феврале министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов побывал с рабочим визитом в США. В Штатах он провел ряд встреч, в том числе с помощником Президента США по особым вопросам, генеральным директором по климату и энергетике Совета национальной безопасности (Белого дома) Сарой Ладислав. В ходе встречи, как сообщала пресс-служба Минэнерго, обсуждалась важность долгосрочного сотрудничества двух стран в реализации региональных и международных проектов энергетической безопасности, роль Южного газового коридора в период сложного энергетического кризиса. В ходе встречи отмечалось, что за три года по ЮГК в Европу было поставлено более 31 миллиарда кубометров газа, и в настоящее время усилиями Азербайджана осуществляется расширение коридора и увеличение поставок.

Тема расширения Южного газового коридора и наращивания поставок газа в Европу остается на повестке, несмотря на достаточно заметные акценты на вопросе декарбонизации. Живой интерес у нынешних и потенциальных партнеров Азербайджана вызвали слова Президента Ильхама Алиева о том, что в будущем республика может рассмотреть создание новой газовой инфраструктуры. Сказано это было в январском интервью азербайджанским телеканалам. "Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность. И если мы захотим поставлять по нему дополнительные объемы газа, его необходимо расширить, следует вложить дополнительные средства. Это можно сделать с помощью насосных станций, и спрос есть. В принципе, в будущем может быть рассмотрено создание новой газовой инфраструктуры в Азербайджане, и мы это тоже рассматриваем", - сказал глава государства.

Из всего вышесказанного несложно вывести формулу, определяющую реальное, а не надуманное чужой пропагандой место Азербайджана, скажем так, в сердцах Европы. Страны не люди и отношения между ними определяются не романтикой и личной симпатией. На мировой арене нет таких понятий, как романтика. Есть интересы, есть выгода, есть необходимость, есть имидж, есть желание надежного партнерства. Интерес к Азербайджану определяют не его энергоресурсы сами по себе. В конце концов, не только в его недрах имеются нефть и газ. Интерес вызван тем, что Азербайджан способен делать смелые шаги, на которые не решились бы и более успешные страны. Он построил Южный газовый коридор, он не только инициировал проект, но и вкладывался в его доведение до финиша, тормошил партнеров, предлагал выходы из затруднительных ситуаций, он создал уникальную энергетическую дипломатию, не спеша вовлекая в свою орбиту новых и новых партнеров. Дальновидности азербайджанского лидера уже невозможно было не признать, когда в час "х" именно ЮГК стал "дорогой жизни" для многих.

Армянские аналитики совершенно правы - какие уж тут санкции, какое уж тут аннулирование Меморандума о стратегическом партнерстве в области энергетики с ЕС.