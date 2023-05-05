БТД и ЮГК – как США помогли Азербайджану бороться за проекты

Автор: Лейла Таривердиева

В свете активизации американского посредничества в нормализации армяно-азербайджанских отношений и появления в медиа многообещающих вбросов относительно результатов вашингтонского раунда переговоров глав МИД, особо обратили на себя внимание некоторые моменты, прозвучавшие в выступлении Президента Азербайджана на международной конференции в Шуше.

Отвечая на вопросы участников, Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд интересных подробностей, связанных с отношениями Азербайджана и Соединенных Штатов Америки. Точнее, роли США в реализации крупных транснациональных энергетических проектов Азербайджана.

Эти проекты, по идее, не могли особо заинтересовать Штаты, так как осуществлялись на другом континенте. Однако они вписывались в позицию Вашингтона, давно и упорно предупреждавшего европейских партнеров о необходимости диверсификации энергозакупок и рисках, содержащихся в избыточной зависимости Европы от российских углеводородов. Азербайджанская инициатива была созвучна подходам Штатов, и хотя реализации проектов чинились серьезные препятствия, и ОЭТ Баку-Тбилиси-Джейхан, и Южный газовый коридор были построены и сегодня энергобезопасность многих стран Европы зависит именно от них. "США всегда поддерживали Азербайджан в его стремлении диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей и помогали нам превратиться в страну, которую Европейская комиссия сегодня рассматривает в качестве панъевропейского поставщика газа", - сказал Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана хорошо знает все, что происходило внутри и вне этих проектов. Не только как Президент, но и как бывший вице-президент SOCAR. За годы, прошедшие после подписания Контракта века, произошло много того, о чем глава государства не говорит до сих пор. Отвечая в Шуше на вопросы профессора Бренды Шафер, он лишь немного приподнял завесу и поделился некоторыми подробностями перипетий тех лет, когда Азербайджану приходилось бороться за свои права, отбивая атаки недоброжелателей, завистников и нечистоплотных конкурентов. И, конечно же, врагов в лице армянства, которое было чрезвычайно заинтересовано в провале обоих проектов. Армянская сторона понимала, что успех Баку в качестве энергетического партнера Европы разрушит планы Армении. В принципе, армянство боялось не напрасно, финансируя кампании против Баку-Тбилиси-Джейхан, а потом и против Южного газового коридора.

Было сломано немало копий, но в самый критический момент на сцене всегда появлялся Вашингтон. Несмотря на богатую армянскую диаспору, влиятельное лобби, несмотря на 907-ю поправку и уклонение Госдепа от прямой поддержки территориальной целостности Азербайджана в отношениях Баку с Ереваном, две страны прекрасно ладят. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "наши отношения весьма сбалансированы, крепки и основаны на взаимном уважении".

Следует уточнить - Баку никогда не бежит ни к кому за помощью и тем более, никогда не строчит жалобы за океан. Соединенные Штаты - это мировая держава, которая наблюдает за всем, что происходит на планете, и если из Вашингтона звучат слова поддержки в адрес азербайджанского проекта, это значит, что у двух стран реально совпали интересы. Так же и на политическом фронте. Прошедший в Вашингтоне раунд переговоров по армяно-азербайджанской нормализации - это не результат деятельности азербайджанской дипломатии и просьб о содействии из Баку. Это личная инициатива американской стороны, которая, конечно же, имеет в стабилизации региона свой интерес. Тут важно не это, а то, что интересы Баку и Вашингтона снова совпадают.

Еще в тот период, когда началась кампания против нефтепровода БТД, в армянских источниках шли дебаты на тему, кого в Вашингтоне "купил" Азербайджан. Эксперты и журналисты с армянскими фамилиями сотрясали своими прогнозами также российские и европейские медиа. Можно было только удивляться, откуда среди армян так много экспертов в нефтяной сфере, а потом и в газовой.

Особенно достоялось БТД. "У этого трубопровода было много противников. Была запущена очень мощная армянская и проармянская кампания. Они даже создали общественную организацию, которая называлась, если не ошибаюсь, кампанией BTC. Они писали письма отовсюду, и, к сожалению, некоторые из них сработали. Например, Всемирный банк на год задержал кредитование строительства БТД из-за так называемых экологических проблем. Так они использовали единственный предлог, что это нанесет вред окружающей среде. Хотя BTC работает уже почти 20 лет, не было ни единой капли нефти, которая могла нанести вред окружающей среде", - сказал Ильхам Алиев, подчеркнув, что США помогли нам преодолеть эти трудности.

Много препятствий было и в реализации Южного газового коридора, причем, как заметил глава государства, исходящих из неожиданных источников. И снова предлогом затормозить проект была экология. Если в случае с БТД это были средиземноморские черепахи, то против ЮГК "в бой" были брошены итальянские оливковые рощи. Президент Ильхам Алиев не стал очень уж вдаваться в подробности, но указал, что в обоих случаях обеспокоенность выражала одна и та же группа людей. Это стало известно, когда азербайджанская сторона провела свое расследование истоков кампании против Южного газового коридора. Называть имена и другие подробности Президент не стал, считая это преждевременным, но пообещал, что "придет время, и все станет известно". Главное, что стоит знать - шум вокруг оливковых деревьев разом смолк после того, как Дональд Трамп на пресс-конференции с тогдашним премьер-министром Италии открыто посоветовал поддержать проект...

Экскурс в историю вопроса позволяет добавить подробностей к нарисованному Президентом Ильхамом Алиевым на конференции в Шуше полотну.

В ноябре 1999 года на саммите ОБСЕ в Стамбуле Турция, Грузия, Азербайджан и Казахстан подписали соглашение о начале строительства БТД, а также соответствующее заявление. Под последним документом поставил свою подпись тогдашний Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, что стало серьезным предупреждением для противников проекта, которые роились вокруг него как мошкара вокруг зажженной лампочки. В сентябре 2002 года на церемонии закладки БТД на Сангачальском терминале общенациональный лидер Гейдар Алиев выразил особую признательность Президенту США Джорджу Бушу. "Выражаю Соединенным Штатам Америки, американскому народу и Президенту господину Бушу признательность за поддержку реализации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан". В той речи общенациональный лидер раскрыл некоторые подробности помех, чинимых проекту как внутри страны, так и внешними интересантами. Ситуация была действительно серьезной, и справиться с ней помогла поддержка Вашингтона.

Более того, по некоторым сведениям, именно американцы настояли на строительстве нефтепровода, чтобы каспийская нефть транспортировалась независимо от российских и иранских трубопроводов, к которым склонялись партнеры проекта. Сегодня главное слово было бы за самим Баку, но в 90-х он еще не имел такого пространства для маневра и поддержка Вашингтона, конечно, была чрезвычайно важна.

Все годы, пока строился Баку-Тбилиси-Джейхан, вокруг него возводилась стена из предвзятых опасений и откровенной лжи. Эксперты утверждали, что Азербайджан не сможет заполнить нефтепровод, если даже каким-то чудом его достроит, приводили цифры и графики. У экологов была своя повестка. В тот период внешнее влияние на определенные круги внутри республики было велико, и этот фактор активно использовался против реализации проекта, который мог бы поднять статус Азербайджана на мировой арене. Экологи били тревогу, утверждая, что трубопровод лишит естественных мест обитания черепах, ящериц, змей, а возможная авария приведет к загрязнению подземных вод, рек, озер и так далее. Интернет заполнили многочисленные анонимные послания против оператора проекта - британской ВР под заголовком "Археологическое наследие и экологическая безопасность Азербайджана находятся в сети англо-саксонского спрута". Несмотря на все помехи, проект был завершен. Черепахи живы-здоровы, и за годы эксплуатации по маршруту следования трубопровода не пострадала от нефти ни одна ящерица.

Экологическая карта была разыграна и в случае с Южным газовым коридором. Тут ставки были куда выше. Речь шла уже не о популяции средиземноморских черепах в районе Сангачала, а об экологии европейских стран, в частности Италии. Как известно, завершение Транс-Адриатического трубопровода (ТАР), являющегося европейским сегментом ЮГК, затянулось, хотя запуск трубы не только обеспечивал энергобезопасность Италии, но и превращал ее в стратегический энергетический узел Европы. ЮГК был поддержан Евросоюзом и получил статус первоочередного проекта, тем не менее, развернулась агитация против газопровода. "Будет разрушен прекрасный берег Пулии!", "Срубят все оливковые рощи" и так далее. Кампания в медиа была поддержанная и местными властями. Помимо оливковых деревьев, в качестве аргумента против ТАР совершенно неуместно приводились и якобы "проблемы прав человека" в Азербайджане. А по данным итальянских аналитиков, на самом деле "оливковая проблема" была связана с враждой внутри правящей партии.

Как бы там ни было, забота об оливковых деревьях отошла на задний план благодаря корректировке ситуации с американской стороны. Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне многозначительно заявил: "Что касается трубопровода, я бы хотел увидеть конкурентоспособный трубопровод. Господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете построить этот конкурентоспособный трубопровод".

Кстати, об оливках. Позаботиться об оливковой роще было кому. Консорциум Транс-Адриатического трубопровода восстановил оливковые деревья на их прежних территориях в Италии. 828 оливковых деревьев, некоторые из которых считаются монументальными, были возвращены на свои прежние места с использованием системы геопривязки. Кроме того, вдоль выделенного под газопровод коридора высажено 930 новых молодых оливковых деревьев.

Европейские страны, получающие сегодня азербайджанский газ, думается, должны быть благодарны Штатам за то, что те не позволили их политикам когда-то наделать глупостей. Нелегко им пришлось бы, не будь построен Южный газовый коридор. И, что характерно, нынешний процесс расширения и разветвления трубопровода идет уже при активной инициативе самих европейских стран. Каждый хочет потянуть к себе трубу с азербайджанским газом. А скоро, кстати, и с турецким.

Да, дальновидность для политика черта незаменимая...