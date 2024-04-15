Почему Макрона обвиняют в атаке на «Крокус»? Потому что за Францией такое водится

Как сообщили на днях российские СМИ, заместитель Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Телеграмм-канале следующее: "Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие западные руководители являются спонсорами теракта в "Крокус Сити Холле". И отныне они не просто враги России". Согласно российским СМИ, ссылающимся на информацию Минобороны России, глава МО Франции Себастьян Лекорню имел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу о трагических событиях в "Крокусе". Комментируя эту беседу, Макрон с возмущением говорил о намеках Москвы по поводу участия в данной атаке Парижа, пишут российские медиа.

Французская сторона посчитала слова высокопоставленного российского чиновника возмутительным. Однако, по мнению экспертов, эти обвинения не возникли из ниоткуда. Политика Франции и достаточно "богатый" негативный бэкграунд этой страны позволяют строить версии, которые Парижу точно не понравятся.

Собеседница Day.Az - доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Скажу сразу, что оснований не доверять словам Медведева, который в силу занимаемой должности имеет доступ к определенной информации, у меня лично нет. Кроме того, в аппарате Медведева есть люди, хорошо знающие специфику политической ситуации во Франции, имеющие представление о менталитете и реальной деятельности ее истеблишмента. Есть даже специалист по французскому колониализму, издавший в свое время книгу и защитивший диссертацию в Дипломатической Академии МИД России, в которой Франции посвящена целая глава.

Мы видим, что отношения России с Францией портятся на глазах. И все это создает определенный информационный фон, говорящий о том, что есть серьезная проблема в двусторонних отношениях. 12 апреля МИД РФ вызвал чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Пьера Леви. Министерство сообщило, что Леви было указано на неприемлемость высказываний главы французского МИДа Стефана Сежурне об отсутствии интереса вести диалог с Москвой.

9 апреля Следственный комитет возбудил дела в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО по ч. 4 ст. 205.1 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). И, наконец, несколько дней назад ФСБ рассекретила документ о ликвидации французов-нацистов под Брянском в 1943 году. Речь идет о подготовке немцами операции против партизан Клетнянских лесов.

Мы наблюдаем, как Макрон пытается активно убеждать и французов, и мировую общественность, что с французской территории не могли исходить ни заказ, ни финансирование теракта. Макрон даже ввел режим повышенной террористической опасности. Что же так суетиться, если не при чем? Можно сказать, что обычно громче всех кричит "Держите вора" сам вор. Но послушаем мнение профессионала.

Как заявил в недавнем интервью член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов, коллективный Запад сознательно распространяет версию о причастности ИГИЛ к теракту в "Крокусе" с целью отвести подозрения от реальных заказчиков и исполнителей этой кровавой драмы. При этом, версия о причастности Франции и находящихся на ее территории либо под ее контролем сетевых террористических структур к теракту в Москве, действительно, является одной из основных.

Французские политиканы и бизнес-воротилы и раньше использовали структуры международного терроризма для решения своих задач. Так, в начале 2024 года турецкий беспилотник уничтожил цементный завод французской компании Lafarge на севере Сирии. Об этом сообщил ТГ "Военный обозреватель", разместив также кадры удара по предприятию. Ранее сообщалось, что компания Lafarge SA признала факт уплаты денег запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ и другим вооруженным формированиям для поддержания работы своего завода по производству цемента в Сирии и была оштрафована на 778 млн. долларов.

Замечу, что Франция часто позиционирует себя как жертву терроризма, забывая при этом о крайне экстремистских структурах, которые являются порождением самой Франции. Среди таковых правоэкстремистская "Организация секретной армии", "Группа Шарля Мартеля" и другие структуры похожей направленности. Надо сказать, что длительная колонизаторская политика Франции, объектом которой становились целые народы, не могла не породить крайних экстремистских организаций, жертвой которых становилось уже население Франции. И не только Франции.

Отдельная страница в истории Франции - это террористическая армянская организация АСАЛА. Она же - Армянская секретная армия освобождения Армении - военизированная организация, официально существовавшая с 1975 года до начала 1990-х. Однако, штаб-квартира этой структуры до сих пор находится в Бейруте. А в 2015 году члены этой организации выступили с заявлением о возобновлении своей деятельности. Ночью 3 октября 2023 года единственная действующая синагога в Ереване "Мордехай ха-Нави" подверглась нападению, и ответственность на себя взяли АСАЛА и "Молодые борцы за свободу Армении".

По мнению экспертов, в том числе, из спецслужб различных государств, АСАЛА длительное время получала поддержку от армянской диаспоры Франции и других стран, использовалась как инструмент для заказных операций, мало связанных с идеологическими целями. Также предполагается, что АСАЛА спонсировалась Советским Союзом как средство давления на Турцию, в целях уменьшения ее значимости в Североатлантическом Альянсе. В числе задач АСАЛА - атаки на турецкие представительства за рубежом и представительства союзников Турции, "превращение Армении в базу для "революционной борьбы против Турции".

И, наконец, следует упомянуть Французский армянский легион в составе вооруженных сил Франции. Основан он согласно франко-армянскому соглашению 1916 года в целях "национально-освободительной борьбы". За помощь в борьбе с Османской империей Франция обещала предоставить автономию армянам Киликии. А сегодня Франция предпринимает попытки создать Легион из карабахских армян с целью отправки в Украину.

Зачем Франция прибегает к подобным формам? Для Франции это не ноу-хау, а, скорее, традиционный метод устранения неугодных и наведения страха на население. Истоки этого метода исходят из колониального опыта Франции. В реальности, сложившийся в массовом создании образ Франции и француза из серии "кино, вино и домино" (я имею в виду популярную французскую песню, которую так любят исполнять в кабачках Монмартра) совсем иной. Это жестокие завоевания, истребление целых народов, снобистское отношение даже к ближайшим соседям. И использование инструментов террора для решения геополитических задач и реализации интересов "национального бизнеса". А в наше время АСАЛА и ей подобные это еще профессиональные убийцы, в деятельности которых нет никакой идеологии, а только жажда наживы.

Что касается событий в "Крокусе", то мы вправе задать вопрос: "кому это было выгодно"? А выгодно это было и тем, кто хочет дискредитировать российскую власть, посеять страх среди населения, и тем, кто привык решать "вопросы" с представителями тюркского мира путем насилия и убийств. Владелец "Крокуса", как известно, господин Агаларов. И напомним, что в одном из залов в момент нападения шел концерт азербайджанской певицы, на который пришло много представителей диаспоры.

Кто реально был заказчиком и исполнителем, скоро будет окончательно известно. Но раз спонсорские средства на теракт в "Крокусе" шли из Франции, объектом теракта была собственность предпринимателя азербайджанского происхождения, которого еще некоторые нечистоплотные борзописцы пытаются в чем-то обвинять, то поневоле задаешься вопросом: не восставший ли это из преисподней призрак АСАЛА, который пытается мстить за поражение Армении в 44-дневной войне?

Лейла Таривердиева