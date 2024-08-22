Процесс подачи второго финансового отчета о выборах в Азербайджане близится к концу

Сегодня завершается процесс представления второго первичного финансового отчета по избирательным средствам в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно календарному плану, представление второй первичной финансовой отчетности осуществляет зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченные представители по финансовым вопросам политической партии, блока политических партий, от которых зарегистрирован кандидат.

Представление финансовой отчетности в соответствующую избирательную комиссию осуществляется поочередно.

Первый предварительный финансовый отчет представляется в соответствующую избирательную комиссию вместе с необходимыми документами для регистрации.

Второй предварительный финансовый отчет подается не раньше, чем за 20 дней до дня голосования и не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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