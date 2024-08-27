Хакан Фидан о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Турция и Азербайджан всегда действовали, исходя из понятия "одна нация, два государства".

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы и впредь будем поддерживать друг друга и в хорошие, и в тяжелые дни.

Я верю, что и в предстоящий период мы продолжим тесно сотрудничать во имя братства и дружбы двух стран. Еще раз спасибо моему дорогому брату Джейхуну Байрамову. При первой же возможности совершу визит в Азербайджан", - сказал он.

H.Фидан также подчеркнул, что они обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, и добавил, что Азербайджан и Турция будут продолжать предпринимать совместные шаги для установления мира в регионе.

Отметим, что Джейхун Байрамов находится в Анкаре с рабочим визитом.

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