Хакан Фидан о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Турция и Азербайджан всегда действовали, исходя из понятия "одна нация, два государства".
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Мы и впредь будем поддерживать друг друга и в хорошие, и в тяжелые дни.
Я верю, что и в предстоящий период мы продолжим тесно сотрудничать во имя братства и дружбы двух стран. Еще раз спасибо моему дорогому брату Джейхуну Байрамову. При первой же возможности совершу визит в Азербайджан", - сказал он.
H.Фидан также подчеркнул, что они обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, и добавил, что Азербайджан и Турция будут продолжать предпринимать совместные шаги для установления мира в регионе.
Отметим, что Джейхун Байрамов находится в Анкаре с рабочим визитом.
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