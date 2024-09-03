Пример Брансона: Армения делает ставку на новых Мелконянов

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как мы сообщали ранее, студента Чикагского университета армянского происхождения Арама Брансона обвиняют в изготовлении взрывных устройств, которые он планировал использовать против азербайджанцев.

По официальной информации, лицо, устроившее взрыв в общежитии Чикагского университета, а затем прикрывшее этот акт ложной информацией, обвиняется в составлении тайных планов по изготовлению взрывных устройств.

В январе 2023 года Брансон привлек внимание правоохранительных органов после того, как устроил взрыв в общежитии Чикагского университета.

Согласно документам обвинительного заключения, целью изготовления взрывных устройств 21-летним Брансоном было использование против азербайджанцев и других лиц, которые якобы "представляют угрозу для армян в Карабахе".

Почему Армения защищает террориста?

После того, как были раскрыты факты об Араме Брансоне, он сбежал в Армению. Официальный Ереван создал условия для пребывания Брансона в стране. Предполагается, что Брансон жил в Ереване и там же учился в Американском университете.

Нет ничего удивительного в защите Арменией Брансона, который занимается терроризмом и готовит бомбы для убийства мирного населения. Потому что основой армянского государства является поддержка терроризма.

Армянские террористы совершали систематические террористические акты против азербайджанцев и турок еще со времен Азербайджанской Демократической Республики и Османской империи. Они вели планомерную работу по уничтожению особо влиятельных дипломатов.

В частности, члены террористической организации АСАЛА преследовали турецких дипломатов в 1970-х и 1980-х годах.

По данным правительства США, с 1968 года АСАЛА совершила 84 террористических акта и убийств. В результате 84 человека получили ранения и 46 человек погибли.

Наглядным примером этого являются систематические террористические акты и геноцид против азербайджанцев с конца 1980-х годов.

17 июня 1984 года в Баку армянским террористом Генрихом Вартановым был взорван пассажирский автобус № 106.

Армяне также организовали теракты, произошедшие в бакинском метро 19 марта и 3 июля 1994 года. В результате взрывов погибли 27 человек и пострадал 91 человек.

Они начали войну в Карабахе с террористических актов. В доме армянских террористов армянские террористы жгли деревни и расстреливали невинных людей.

Во время оккупации сел Имарат Гарванд, Туг, Салакатин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набилар, Мешали, Гасанабад, Каркиджахан, Гайбалы, Малыбейли, Юхары и Ашаг Гушчулар, Гарадаглы, где проживают азербайджанцы в Карабахе, часть мирного населения этих поселений была зверски убита по заранее спланированному плану.

Эти действия осуществили армянские террористы, такие как Монте Мелконян, прошедшие специальную подготовку.

С тех пор прошло много времени. Даже правительство в Армении поменялось. Но Армения не может скрыть своих террористических намерений.

Поэтому Армения решила сделать ставку на новых Монте Мелконянов и использовать их против Азербайджана. В противном случае Ереван не стал бы защищать Брансона и выдал бы его Соединенным Штатам.