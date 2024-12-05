Раймонд Бондин об уничтожении культурных памятников Азербайджана армянами в Карабахе

На II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", бывший председатель Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО Раймонд Бондин выразил обеспокоенность по поводу разрушения культурного наследия Азербайджана армянской стороной на оккупированных территориях.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, он отметил, что разрушения, совершенные армянами, охватили огромную территорию Азербайджана, и одним из самых страшных фактов является использование мечетей для содержания животных, что является абсолютно неприемлемым. Эти акты уничтожения культурных и религиозных памятников, по его словам, свидетельствуют о попытках стереть историческое и культурное наследие азербайджанцев на этих землях.

Раймонд Бондин подчеркнул, что восстановление разрушенного культурного наследия является важной задачей, и выразил признание прогрессу, который Азербайджан достиг в этом направлении, особенно в городе Шуша. Он также отметил важность сохранения культурного наследия, которое является не только исторической ценностью, но и важным элементом идентичности и единства нации.

Международное сообщество все чаще обращает внимание на уничтожение культурных памятников в зонах конфликта. В связи с этим, усилия Азербайджана по восстановлению культурного наследия становятся важным шагом в восстановлении исторической справедливости.

Напоминаем, что ежегодно 5 декабря в Азербайджане отмечается годовщина депортации западных азербайджанцев (1987-1991 годы), и именно в этот день проходит конференция, посвященная правам беженцев, восстановлению культурного наследия и дипломатическим усилиям по возвращению вынужденных переселенцев.