Как Самвел Фарманян выставил лицемером Сержа Саргсяна

Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, что главной мировой новостью нынешнего воскресенья является падение режима Башара Асада в Сирии. При этом, есть совершенно разные сведения о том, жив ли вообще человек, который буквально еще вчера был президентом САР. Например, издание Bild отмечает, что Асад мог сбежать в ОАЭ. Частный самолет Embraer Legacy 600 вылетел из Дамаска вечером субботы и приземлился в Абу-Даби примерно через два с половиной часа полета, пишет немецкая газета. Наблюдатели полагают, что Асад мог находиться на борту этого самолета.

В то же время российские СМИ утверждают, что самолет Асада, предположительно, был сбит во время перелета в Москву израильским ПВО. В общем, только со временем мы узнаем окончательный ответ на этот вопрос. Но, что шокирует своим цинизмом, из Армении уже зазвучали рассказы, суть которых сводится к банальной и пошлой попытке словить хайп на имени Башара Асада.

Это бывший пресс-секретарь третьего президента Армении Самвел Фарманян на фоне событий в Сирии вспомнил один эпизод из встречи Сержа Саргсяна с Башаром Асадом. В соцсети он написал о беседе лидеров Армении и Сирии в июне 2009 года в Ереване. Мол тогда Башар Асад говорил о примирении с Анкарой и турецкой концепции "ноль проблем с соседями", выдвинутой тогдашним главой МИД Турции Ахметом Давутоглу. Этим примирением, утверждает Фарманян, Асад объяснял, почему Дамаск не может признать мифический "геноцид армян" в Османской империи.

Далее, как утверждает Фарманян, последовал ответ Саргсяна: "Вы плохо знаете турок. Придет время, и будем судить по результатам". А далее, уже в 2014 году Фарманян, будучи депутатом, во главе парламентской делегации побывал в Дамаске. Он вспоминает, что в еще недавно процветавшей стране шла гражданская война и царил хаос, устроенный в том числе руками Турции. Делегация встретилась с Асадом, и президент САР в конце встречи признался: "Я очень хорошо помню нашу беседу в Ереване. Передайте господину президенту, что он был прав, мы плохо знали турок".

Такой вот имел место рассказа в исполнении пресс-секретаря Сержика Азатовича, которого сами армяне иронично именовали "Чебурашкой" за лопоухость. Что важно отметить, вспомнить об этом или придумать такой рассказ Фарманян решил именно сейчас, когда Башар Асад и его окружение уже не могут ответить на рукоблудие в соцсетях от глашатая воли бывшего карабахского сепаратиста, умудрившегося стать третьим президентом Армении.

Также замечу, что и сам Саргсян был известен тем, что соврать ему, что стакан воды выпить. Пытался же он доказать, что поражение армянской армии в четырехдневной апрельской войне 2016 года было ее "победой". Помнится, даже армянские военные эксперты и политологи тогда были в шоке от столь примитивной лжи. Впрочем, тут важен еще один щепетильный момент, на который указал, возможно даже случайно и не понимая идиотизма признания, словоблуд Самвел.

Дело все в том, что именно в период президентства Сержа Саргсяна, 20 октября 2009 года, были подписаны Цюрихские протоколы - двусторонние соглашения между Арменией и Турцией, которые предусматривали начало процесса нормализации отношений между двумя странами. С турецкой стороны его подписал как раз тот самый Ахмед Давутоглу, о котором вспомнил Фарманян. А автограф с армянской стороны поставил тогдашний глава МИД РА Эдвард Налбандян.

Правда, взмок он тогда повсеместно и весьма обильно. Да и подпись свою под протоколами поставил только после получения записки приказного характера от главы МИД России Сергея Лаврова. Но подписал же! Кроме того, 6 сентября 2008 года тогдашний президент Турции Абдуллах Гюль впервые прибыл в Ереван по приглашению Сержа Саргсяна для совместного просмотра футбольного матча между сборными двух стран в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2010 года.

И что же получается? Ответ очевиден- что Серж Саргсян и все тогдашнее руководство Армении лицемерно изображали готовность установить мирные, добрососедские отношения с Турцией. Армянский "Чебурашка" и его окружение всегда носили камень за пазухой. Да, в итоге они все были посланы в пешее эротическое путешествие. Но не турецкой стороной, а своими же согражданами, в рамках "шашлычной революции".

С тех пор этот кружок поклонников "Чебурашки" так и не смог заручиться поддержкой сколько-нибудь солидного процента голосов граждан Армении. Рейтинг Саргсяна болтается в рамках арифметической погрешности. И вот его-то и пытается поднять Самвел Фарманян, придумывая всякого рода рассказы, прочтение которых доказывает зашкаливающее лицемерие того, кто запомнился циничным признанием в том, что Геноцид в Ходжалы был совершен армянскими боевикам, дабы показать их способность убивать азербайджанских стариков, женщин и детей.