Мыльный пузырь надежд Армении на членство в ЕС

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал инициативу проведения референдума о членстве страны в Европейском союзе (ЕС). Как сообщает газета "Грапарак", об этом заявил глава "Европейской партии Армении" Тигран Хзмалян. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия Армении уже завершила кампанию по сбору подписей для обсуждения проекта референдума, и в ближайшие дни документ будет представлен в парламент.

По словам T. Хзмаляна, если проект не получит поддержку законодательного органа, то кампания будет проведена повторно, и если удастся собрать 300 тысяч подписей, то всенародное голосование состоится без решения законодательного органа. В общем, Хзмалян излучает поразительный оптимизм по вопросу проведения в Армении референдума на предмет членства его страны в ЕС.

Тиграну, собственно говоря, по статусу положено продвигать эту повестку. Другое дело, что от самого Пашиняна пока подтверждения слов Хзмаляна не было. И я вовсе не удивлюсь, если в итоге мы увидим очередной пример гримасы истории. Это я о том, что свергнутый Николом Воваевичем в результате "шашлычной революции" Серж Саргсян, в бытность президентом Армении тоже поначалу заявил о принципиальном интересе двигаться в направлении к будущему членству в ЕС.

Чем все это в итоге обернулось? Там, что Серж Азатович совершил разворот на 180 градусов после встречи с президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2013 года. О, ему тогда такие аргументы озвучили, что Саргсян кардинально изменил свою прежнюю позицию и выразил желание присоединится к Таможенному союзу. Так в итоге и произошло. Армения до сих пор членствует и в ТС и в ЕАЭС.

И неплохо так членствует. Наиболее крупными внешнеторговыми партнерами Армении являются Россия (объем товарооборота за январь-октябрь 2024 года - $10 875 929.3 тыс., рост по сравнению с десятью месяцами 2023 года - 91,4%), Беларусь - ($173 031.5 тыс., рост - 7,5%). Обе страны входят в ТС и в ЕАЭС. А что там с ЕС? Объем внешнеторгового оборота Армении со странами ЕС за отчетный период 2024 года составил $1 920 338.0 тыс. при спаде на 14,9%.

Так что, чисто экономически Армения далека от ЕС. Тут , для сравнения имеет смысл напомнить, что товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - ноябре 2022 года превысил 26,229 миллиарда долларов, а удельный вес этих стран в общем внешнеторговом обороте республики составил 53,29 процента. Но, несмотря на столь внушительные экономические показатели, Азербайджан не стремился и не стремится к членству в ЕС.

Наша страна, играя важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, пошла по пути внеблоковости. Азербайджан предпочитает точечные, двусторонние отношения со странами Европы. И вот, компания SOCAR уже начала поставлять газ словацкому государственному поставщику энергоресурсов SPP. Поставки азербайджанского газа в Словакию происходят согласно краткосрочному пилотному контракту. Но компании стремятся развивать долгосрочное сотрудничество.

В любом случае, Словакия стала уже 12 страной, которая получает азербайджанский газ. Также поставки продолжаются в: Турцию, Грузию, Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Сербию, Словению, Хорватию и Северную Македонию. Кроме того, 3 сентября 2024 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте акционерное соглашение о создании совместного предприятия (СП) для реализации проекта Black Sea Energy. Кабель предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Как видим, Азербайджан имеет колоссальное и все возрастающее значение для Европы. А чем может быть интересна для ЕС маленькая, с сокращающимся количеством населения, членствующая в ТС и ЕАЭС Армения? Ответ очевиден - ничем. Другое дело, что мы вполне можем стать свидетелями попытки официального Еревана надувать мыльные пузыри. Так что, референдум в Армении о членстве в ЕС вполне может иметь место.

Но что дальше? А дальше мыльный пузырь снова лопнет. Ведь, перед нами куча примеров того, как одного желания тех или иных стран вступить в ЕС, мягко говоря, маловато. Можно привести примеры Украины, Молдовы, Грузии. Кстати, Грузии сейчас и вовсе грозят отменой безвизового режима с ЕС. Что доказывает чисто политический характер вручения, в свое время, ей данного статуса. В любом случае, Армении полноценного членства в ЕС не видать никогда. Сколько бы раз Никол Пашинян не отращивал и не сбривал бороду, сколько бы он не крутил педали своего велосипеда.