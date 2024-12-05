Длинный список преступлений Армении: отрицать очевидное невозможно!

Автор: Акпер Гасанов

В крайне нелепом положении в очередной раз оказались многие зарубежные политики, журналисты, общественные деятели, которые давно уже монетизируют готовность искажать суть армяно-азербайджанского конфликта. Ведь, Президент Азербайджана Ильхам Алиев привел целый набор фактов, доказывающих давний и длинный список преступлений, совершенных Арменией против азербайджанского народа.

Глава нашего государства привел все эти факты обращаясь к участникам II международной конференции на тему "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". Само проведение этой конференции является важным событием с точки зрения информирования мирового сообщества о том, что в Армении предпочли бы скрывать, замалчивать, отрицать.

И в связи с этим напомню о том, что на днях в рамках 114-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации рассматривался периодический доклад Армении, в ходе обсуждения которого Чунг Чинсунг, член комитета, выразила недоумение по поводу того, что в докладе Армении содержится множество утверждений об Азербайджане, при том что в самой Армении не проживает ни одного азербайджанца.

После приведения такого, беспорного аргумента, Ваан Костанян, заместитель министра иностранных дел Армении, возглавляющий делегацию, испытал явные затруднения с ответом. Он подтвердил отсутствие азербайджанцев в стране, пытаясь связать этот факт с вопросами "безопасности и политической ситуацией", что явно выходило за рамки темы доклада. Проще говоря, он сел в лужу и все его попытки вылезти из нее оказались смехотворными.

Иного и быть не могло, учитывая очевидный факт - в современной Армении, на исторических азербайджанских землях, нет проживает ни одного азербайджанца. И это - итог политики этнической чистки, которая проводилась в несколько этапов. Как заявил сегодня Президент Ильхам Алиев, азербайджанский народ с начала прошлого века также столкнулся с проблемой переселения.

"Азербайджанцы, проживавшие в Западном Азербайджане - на территории нынешней Армении, подверглись этнической чистке, были поэтапно насильственно изгнаны со своей исторической родины. В результате выселений, приобретших в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах еще более устрашающий характер, сотни тысяч азербайджанцев покинули землю предков и нашли прибежище в Азербайджане. После этих ужасных депортаций в Армении не осталось ни одного азербайджанца, и Армения превратилась в моноэтническое государство", - заявил глава нашего государства.

И это то, что вынужден был признать Костанян. И это то, что просто невозможно отрицать. Потому, что живы те, кто подвергся этой политике национальной, религиозной дискриминации со стороны Армении. Живы и их дети, внуки, лишенные возможности вернуться на землю предков. Я - один из них. Семья моего отца была насильственно изгнана из советской Армении в конце сороковых годов прошлого года. Они были родом из Веди, который ныне именуется Араратским районом Армении.

По данным "Сборника сведений о Кавказе" за 1880 год в селе Беюк-Веди Эриванского уезда по сведениям 1873 года был 241 двор и проживало 1743 азербайджанцев. А по статистическим данным 1893 года, в Беюк-Веди жило 2110 человек, все - азербайджанцы. Сейчас там нет ни одного азербайджанца. Как нет ни одного азербайджанца на всей территории современной Армении.

И совершенно прав Президент Ильхам Алиев, когда указывает на то, что Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил и создал богатое культурное наследие на земле своих предков. Действительно, Армения уничтожила культурное наследие, на протяжении тысячелетий создаваемое нашим народом в Западном Азербайджане, - исторические памятники, кладбища, мечети, исторические поселения, нанесла серьезный ущерб азербайджанскому ашугскому искусству, признанному ЮНЕСКО общечеловеческой культурной ценностью.

Вот, на что обязаны обратить внимание те силы, которые занимаются поиском соринки в глазу Азербайджана, не замечая склада бревен в глазах Армении. Все их критические речи в адрес нашей страны, на ранее оккупированных территориях которой более четверти века незаконно проживали армяне, варварски грабившие наши природные ресурсы и уничтожавшие наши культурное наследие - верх цинизма и аморализма. Как и их нежелание поднимать вопросы преступлений, совершенных Арменией против жителей Западного Азербайджана.

Но, шила в мешке не утаишь. Правда слишком очевидна, чтобы ее можно было скрывать или отрицать бесконечно. И Президент Ильхам Алиев четко и ясно указал на то, что Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги по восстановлению фундаментальных прав западных азербайджанцев.

Только после соответствующих шагов со стороны официального Еревана, в Баку могут начать рассмотрение вопроса переселения в Карабахский экономический регион нашей страны этнических армян. Никак не раньше. А попытки внешних сил сваливать все с больной головы на здоровую, игнорировать преступления Армении против азербайджанцев, в том числе и западных, это путь лжи, цинизма и провокаций, который лишь отдаляет установления прочной атмосферы мира и доверия в нашем регионе.