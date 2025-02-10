USAID: благие порывы диктатуры лжи

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось в центре скандала не случайно. Родилось оно, как известно, в 1961 году усилиями президента Джона Кеннеди и было призвано олицетворять мягкую силу, должно было стать модератором благоразумных процессов, оказывая помощь страждущим, нуждающимся, чтобы они могли решать свои гуманитарные проблемы. USAID был создан еще и для пропаганды западных ценностей и темы прав человека, популяризации американского образа жизни.

Я делю деятельность USAID на два периода. Первый - до 1991 года, когда распался СССР, и после. Пока перед западным миром стояла угроза продвижения левого сознания, USAID активно работало в бедных странах третьего мира, которые сейчас называются Глобальным Югом, с тем, чтобы отбить интерес к социалистической идеологии и подвести народы под зонт западной демократии.

После 1991 года, когда появились новые независимые государства, USAID начало работать в более агрессивной манере. Уже не было главного конкурента, США стали безграничными гегемонами, и эта структура начала динамично продвигать свои базовые цели, навязывать свое видение и ценности. В поле зрения попали, само собой, постсоветские страны и страны бывшего социалистического лагеря. USAID стал инструментом, необходимым для того, чтобы застолбить позиции в плане идеологического воздействия и навязывания ценностей западной демократии. Со временем это стало превращаться в агрессивную составляющую, USAID начало, скажем так, входить в эти страны с парадных входов и с позиции силы.

Под прицелом были и медиа-ресурсы стран, где Запад пытался продвигать свою политику. Понимая роль масс-медиа в формировании общественного мнения, USAID всегда раскошеливалось на то, чтобы подкупать журналистов, руководителей медиа-структур и корпораций и через них продвигать свои цели и привлекать на свою сторону активистов гражданского общества, лидеров общественного мнения, интеллигенцию. USAID это была база для оказания влияния на страны и получение возможности в любой момент разворачивать идущие процессы в ту или иную сторону.

Азербайджан - один из тех, кто наиболее пострадал от повышенной активности USAID, особенно в период главенства там Саманты Пауэр. Эта дама привлекала к себе внимание неопрятностью и не ухоженностью еще со времен, когда представляла Штаты в ООН. Этот непривлекательный образ олицетворял собой образ тех институтов, которые она представляла.

Ее агрессивное и саркастическое отношение к Азербайджану стало заметно с самого начала. Ей, видимо, казалось, что Азербайджан - это некая глухая провинция, и тут ей все дозволено. USAID еще до нее удалось установить отношения с местными медиа-ресурсами для использования фактора СМИ в подготовке цветных революций в нашей стране.

В армяно-азербайджанском вопросе у Пауэр всегда была одна позиция - проармянская. Она в период оккупации несколько раз посещала Карабах, нарушая законы Азербайджана. Ее неприятие нас проявлялось во всем - в ее действиях, в ее заявлениях, в том, как она заигрывала с армянскими сепаратистами, как вольготно себя чувствовала в Ереване. В ее глазах Азербайджан был исчадием ада, а Армения - цветущим островком демократии, который надо было поддерживать. И делалось все это демонстративно.

USAID наследило не только здесь, но также в Беларуси, России, Грузии, странах Латинской Америки, особенно в Венесуэле, то есть везде, где появлялись очаги нестабильности, USAID был тут как тут. А там, где не было революционной ситуации, делались попытки ее создавать. Мы помним, как в Баку в центре города вдруг появлялись какие-то фокус-группы с антиправительственными лозунгами, пытавшиеся подбивать граждан на противоправные действия. Это знакомый почерк все той же USAID.

Агентство всегда плотно работало с представителями масс-медиа и гражданского общества с одной целью - создать базу для взращивания, скажем так, новой популяции носителей так называемых демократических идей и готовить почву для новых трансформаций. Однако ничего у модераторов не вышло. Наши политические институты и гражданское общество устояли и сделали правильный выбор.

Но сколько веревочке не виться, конец обязательно будет. USAID оказалось в "красной зоне" президента Трампа. Новая администрация США посчитала, что агентство тратит непомерно много, давая мизерный результат. Думаю, Трамп и его правая рука Илон Маск пришли к выводу, что не стоит тратиться на оголтелую пропаганду, когда есть другой путь, например, продвижение экономических проектов, что куда более эффективно. В принципе, никакой сенсации тут нет, но с точки зрения мирового сообщества реакция нового хозяина Белого дома на роль и место USAID в системе международных координат и, прежде всего, американских координат, это, конечно, сенсация. Сама американская сторона признает сегодня, что деятельность USAID на постсоветском пространстве фактически была сопряжена с уголовной ответственностью.

В Азербайджане вовремя осознали, что с этой структурой нужно что-то делать. В прошлом году Баку не подписал с USAID документа о продолжении сотрудничества, и на днях американская сторона была уведомлена о том, что деятельности агентства в Азербайджане положен конец.

Во что все это выльется в будущем для американских реалий, чем они будут заполнять образовавшийся вакуум, увидим. Но не следует думать, что в отсутствии USAID прекратятся действия других структур вмешательства во внутренние дела Азербайджана и попытки подмять под себя местные СМИ. Даже если поменяются названия, суть останется прежней. Поэтому нам нужно продолжать смотреть в оба и не забывать, что наш суверенитет и наше желание строить наш национальный дом так, как мы себе его представляем, всегда будет мешать кому-то на стороне. Эти кто-то будут продолжать попытки стучаться и даже вламываться в наши двери. Нужно сохранять бдительность, чтобы не позволять этим неприглашенным модераторам мешать нам жить так, как мы считаем нужным.

За правами человека, как за комплексом ценностей, норм и стандартов, обязательно маячит силуэт диктатуры лжи. Это обман, потому что реальной демократии нет даже в самой западной системе координат. Это мыльные пузыри, с помощью которых реализуется эффект инструментария, оказывающего воздействие на умы новых поколений. Под маской мягкой силы западные институты стараются продвигать собственный проект глобализации, который уничтожает суверенитеты государств.

Президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях говорит о том, что мы должны беречь свои национальные ценности, традиции, моральные устои и прививать их нашей молодежи, чтобы она не подпадала под влияние внешних деструктивных кругов. Глава государства постоянно говорит о необходимости сохранения нашего культурно-исторического кода, который предопределяет нашу идентичность. Это важно, чтобы молодежь не впитывала в себя чужое.

Нужно не забывать об уроках, которые мы уже прошли.