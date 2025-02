Ведущие мировые СМИ оскандалились

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как сообщают международные медиа, президент США Дональд Трамп поручил управлению общих служб (GSA), занимающемуся закупками для правительства, расторгнуть контракты со СМИ. Причем все, без исключения. В том числе, с Politico, BBC, E&E (подразделение Politico) и Bloomberg.

Эти меры начали приниматься после того, как глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск выявил траты государственных учреждений размером в миллионы долларов для подписки на Politico Pro. В четверг, 6 февраля, правительство США прекратило финансирование также The New York Times и Associated Press.

Трамп незамедлительно и жестко отреагировал на информацию о финансировании СМИ некоторыми федеральными агентствами.

"Похоже, что миллиарды долларов были украдены из USAID и других агентств, большая часть которых ушла в фальшивые СМИ в качестве "взяток" за публикацию новостей, благоприятных для демократов", - написал он в своем аккаунте в соцсети Truth, назвав эту ситуацию "крупнейшим скандалом в истории".

И все это только верхняя часть айсберга. На самом деле подкуп средств массовой информации со стороны USAID носил массовый характер и не ограничивался одними только Соединенными Штатами. Агентство США по международному развитию, федеральная структура, между прочим, профинансировало 707 СМИ, 6200 журналистов и 279 НПО, работающих в сфере журналистики по всему миру. Ведущие мировые СМИ кормились из этой кормушки и выполняли заказы. И что особенно "умиляет", - при этом рассуждали о несвободе средств массовой информации в Азербайджане. Факт, что в нашей стране СМИ получают финансовую поддержку от государства, был неоднократно раскритикован и причислен к "покупке" свободы слова. А теперь выясняется, что самые активные крикуны сами находились на подкормке у американского агентства и выполняли нечистоплотные политические заказы против других стран и их лидеров. В Азербайджане государство оказывает помощь СМИ официально, не скрывая своих действий, направленных на поддержку жизнедеятельности многих сайтов и газет. Миф о том, что где-то в мире органы СМИ существуют исключительно за счет собственных заработков, никогда не воспринимался всерьез. Даже такой гигант, как ВВС, существует за счет доноров. А тот, кто платит, как известно, тот и заказывает музыку. И последние разоблачения это доказывают.

Вряд ли Politico выжило бы, если бы USAID не ссужало миллионы на организацию подписки. Так в советское время организовывались среди трудящихся подписки на органы ЦК. USAID действовало так же, по-воровски. И после всего этого кто-то еще смел показывать пальцем на Азербайджан и критиковать прозрачную политику Баку в сфере медиа?

Все, что всплывает на поверхность в последнее время, проясняет для нас многое. Теперь становится ясно, кто стоял за многолетними кампаниями против Азербайджана в ведущих международных СМИ. Теперь ясно, кто оплачивал медиа-истерики против Баку во время международных событий в стране, начиная от "Евровидения" и заканчивая СОР29. Понятно, откуда росли ноги у масштабной клеветнической кампании против Азербайджана в период 44-дневной войны и во время акции экоактивистов на Лачинской дороге, как появлялись на свет немыслимые инсинуации после сентябрьской антитеррористической операции 2023 года. Осталось только обнародовать, во сколько обходился "глас демократии", что почем.

В принципе, в Баку всегда понимали, что антиазербайджанские выпады являются заказом, и подозревали причастность к ним USAID, а теперь стало известно и точное имя заказчика. Шаги Белого дома подтвердили все наши предположения относительно "неподкупности" самых авторитетных и уважаемых средств массовой информации мира, о чем можно говорить только с сожалением.