Автор: Лейла Таривердиева

Исполняется 33 года со дня резни, учиненной армянскими бандами при поддержке 366-го полка в азербайджанском селе Гарадаглы.

17 февраля 1992 года армянские отряды наемников Арамо, Арабо и Аво (Монте Мелконяна), опираясь на огневую поддержку 366-го мотострелкового полка СНГ, дислоцированного в Ханкенди, оккупировали стратегически важное село Гарадаглы. В селе на тот момент проживало 910 жителей, каждый десятый из которых был убит.

Жертв могло быть намного больше, если бы не самоотверженность азербайджанских отрядов, отвлекших врага атакой на Ходжавенд и давших возможность большей части жителей осажденного села бежать. Защитники Гарадаглы, в основном, молодежь, отказались сдавать село врагу без боя и продолжили сопротивление.

Мужество гарадаглинцев привело в бешенство армян, и над взятыми в плен защитниками села была учинена зверская расправа. 118 сельчан были взяты в заложники, 33 человека расстреляны на месте. Раненые вместе с трупами были сброшены в силосную яму недалеко от Гарадаглы и засыпаны землей. Пленные подверглись нечеловеческим пыткам. 68 человек погибли в плену, 50 удалось с большим трудом вызволить из рук врага, но 18 из них впоследствии скончались, не сумев пережить последствий перенесенных физических и моральных мучений.

Как рассказывают выжившие, пленных мужчин из Гарадаглы погрузили на грузовики и отправили в Ханкенди. По пути 33 азербайджанца были расстреляны на глазах радостно отплясывающих армянских женщин и детей. Но этого националистам показалось мало и они стали отрезать головы убитым, а затем собирать их в сумки... Рассказывают, что пленные гарадаглинцы перед расстрелом кричали в лицо своим палачам: "Это наша земля, и мы рады, что заставили плакать ваших матерей, и теперь можем спокойно умереть на своей земле!".

В результате оккупации села были разрушены 200 домов, дом культуры, школа, где обучались 320 детей, больница на 25 коек и другие объекты, исторические, религиозные, культурные памятники и кладбища. Около 800 жителей села стали вынужденными переселенцами.

Гарадаглы оказалось в фактической блокаде задолго до февраля 1992 года. Гарадаглы и Ходжалы были как бельмо на глазу у армянских оккупантов, располагаясь на стратегически важной дороге едущей в Ханкенди. Незадолго до резни распоряжением из Москвы населения Гарадаглы было обезоружено. У жителей села были отобраны даже охотничьи ружья. При этом банды наемников располагали стрелковым вооружением, бронетехникой и ракетной установкой. Чтобы как-то противостоять агрессору, гарадаглинцам приходилось, продавая скот и имущество, приобретать для самообороны охотничьи ружья. С начала конфликта и до захвата Гарадаглы гарадаглинцам постоянно приходилось отбивать вооруженные атаки армянских банд. Гарадаглы и Ходжалы располагались на стратегически важных дорогах Ходжавенд-Ханкенди и Ханкенди-Аскеран-Агдам, и армяне прилагали все усилия для устранения этих помех и продвижения линии фронта.

В ожидании нападения из села в Баку неоднократно отправлялись делегации, которые должны были донести до руководства республики тяжесть положения и просить помощи. Но руководство не было способно принимать решения. Вертолет с правительственной делегацией, отправлявшейся в Ходжавенд для выяснения ситуации, был сбит армянами 20 ноября 1991 года, после чего в Баку впали в шок и окончательно потеряли способность принимать адекватные решения.

Героическое сопротивление гарадаглинцев армянским захватчикам удалось сломить только 17 февраля 1992 года. Сельчане остались один на один с до зубов вооруженным врагом, безо всякой помощи со стороны Баку.

В общей сложности осада Гарадаглы продлилась четыре месяца...

Случившееся в Гарадаглы - это не только трагедия. Это еще и история мужества, история героического сопротивления мирных жителей села армянским ордам и поддерживающим их наемникам и армии. Они погибли, защищая свои дома и свою землю, показав пример многим. История Гарадаглы и гарадаглинцев заслуживает отдельного изучения, она должна войти в книги, выйти на экраны. Мы так немного знаем о той, страшной, наполненной трагедиями для нашего народа Первой Карабахской войне. А ведь там были не только слезы и потери. История той войны полна фактами беспримерного мужества, героизма и самопожертвования. И мы никогда не должны об этом забывать.

Резня в Гарадаглы упоминается в обвинительных актах в отношении армян, находящихся сейчас на скамье подсудимых в Баку. Невинная кровь не остается неотмщенной.