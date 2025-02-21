Армения не отказалась от претензий на Карабах

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры Армении опубликовал на Facebook странице структуры карту Армении. Пикантность ситуации заключается в том, что на этой карте в состав Республики Армения включен и Карабахский регион Азербайджана.

Это ведомство финансирует образовательное движение M.A.M. Отметим, что М.А.М - это онлайн-школа армянского языка, истории и культуры для детей от 6 до 17 лет, а также для взрослых. Принимая во внимание подобную карту, нетрудно догадаться, чему и как учат подрастающее поколение армян диаспоры и как уродуют их сознание. 6-17 лет - это самый походящий возраст для внедрения в голову того, что останется там до конца жизни человека.

Наверное, Армения - очень большая страна, если в одной части ее правительства говорят одно, а в другой - делают совсем другое. В то время, как Никол Пашинян усиленно держит на лице дружественную улыбку и изо всех сил старается показаться лучшим соседом для Азербайджана, в ведомстве по делам диаспоры вывешивают фейковые карты. Говорить, что это случайность, несерьезно. Карта выставлена ведомством целенаправленно, как говорится, будучи в ясном уме и трезвой памяти.

Правда, тут тоже наблюдается некоторый прогресс, потому что прежде для демонстрации "армянского величия" молодому поколению предлагались карты "великой Армении". Такие карты развешаны в учебных заведениях страны. Во всяком случае, нет никаких сведений о том, что эти карты со стен школ и университетов удалены. Вот такая "красота", например, висит, судя по армянским пабликам, в Ереванском государственном университете.

Чего можно ожидать от молодых людей, сознание которых созревает в сопровождении такого наглядного пособия.

Нынешняя карта поскромнее - Армения прихватила "всего лишь" Карабах. Что аппарат уполномоченного Армении по делам диаспоры хотел этим сказать? Вероятно, таким образом армянам диаспоры дается сигнал не расслабляться, мол, Армения не собирается в реальности отказываться от намерений прибрать к рукам азербайджанские земли, а о том, что происходит сейчас, все эти миролюбивые излияния Пашиняна, это просто дипломатический маневр, необходимый для выигрывания времени.

Если это не там, если мы преувеличиваем, карта должна быть удалена со страницы структуры. Это не внутреннее дело Армении, а наше дело.

Два года назад со стены в ереванском метро убрали карту "великой Армении". Надеемся, что и игры с терпением Азербайджана тоже закончатся, иначе терпение закончится быстрее.