Позиции Азербайджанской армии в течении ночи подвергались обстрелу

В ночь с 20 на 21 марта подразделения вооруженных сил Армении несколько раз подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии с направлений Горусского, Басаркечарского и Чемберекского районов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации министерства обороны Азербайджана.