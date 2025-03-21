https://news.day.az/politics/1738917.html Позиции Азербайджанской армии в течении ночи подвергались обстрелу В ночь с 20 на 21 марта подразделения вооруженных сил Армении несколько раз подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии с направлений Горусского, Басаркечарского и Чемберекского районов. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации министерства обороны Азербайджана.
Позиции Азербайджанской армии в течении ночи подвергались обстрелу
В ночь с 20 на 21 марта подразделения вооруженных сил Армении несколько раз подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии с направлений Горусского, Басаркечарского и Чемберекского районов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации министерства обороны Азербайджана.
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