Армения втягивает Грузию в некрасивую игру - для чего Саргсян ездил в Тбилиси? - ДЕТАЛИ

Подводя итоги уходящего года, в Армении, в отличие от других стран, отчитываются в основном о том, что опять не получилось и какие проекты так и не были осуществлены в 2017-ом.

В первую очередь, ответа у властей всегда спрашивают за неосуществившиеся и неосуществимые, но заявленные, транспортные проекты. Видимо, предчувствуя новые пинки и подзатыльники в этой связи, президент Армении Серж Саргсян совершил марш-бросок в Грузию. Чтобы сразу снять все вопросы, точнее, чтобы изменить формулировки и хотя бы на время избавить правящий клан от тыкания носом в грязь.

Отметим, что визит прошел на очень примечательном фоне обострения ситуации на контрольно-пропускном пункте грузино-российской границы Верхний Ларс, одно название которого заставляет армянских перевозчиков вздрагивать от ужаса.

Дело в том, что с конца минувшей недели погодные условия сделали этот и без того капризный участок трансграничной дороги совершенно непроходимым. Как сообщали вчера армянские СМИ, в связи со снегопадами более 2 тысяч граждан Армении на примерно 70 транспортных средствах с армянскими номерами застряли на пограничном переезде Верхний Ларс. Сегодня ситуация не изменилась. Дорога все так же непроходима, а для застрявших в сугробах людей разбиты палатки, развернута полевая кухня и обогрев. То есть "зимовать" тут настроены всерьез и надолго, если погода вдруг не улыбнется.

Но вернемся к Сержу нашему Саргсяну. Во вторник состоялась встреча Саргсяна с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. На встрече и последующей пресс-конференции стороны говорили о потенциале сотрудничества, связях и тому подобном. Но армянскую общественность интересует только одно - говорил ли Саргсян в Тбилиси про абхазскую дорогу? А если не говорил, то зачем он вообще туда поехал?

Сам Саргсян сохраняет интригу. Так он поступает всегда, когда нечего сказать. СМИ только гадают о содержании переговоров, а сам президент Армении отделался обтекаемой фразой "мы коснулись развития транзитных возможностей наших двух стран".

Но аналитики обращают внимание, что армянский лидер отправился в Тбилиси вскоре после того, как премьер Грузии заговорил несколько дней назад о соглашении об использовании транспортных коридоров от 2011 года, то есть о возможности открытия транспортного сообщения по территории оккупированных регионов Грузии под мониторингом третьей стороны. Скорее всего, Саргсян помчался к соседям, чтобы выяснить, не померещилось ли ему.

Вообще, есть ощущение, что Армения пытается втянуть Грузию в какие-то странные игры, нехарактерные для последней. Весь декабрь состоял из намечавшихся и отложенных или отмененных визитов. В начале декабря премьер Карен Карапетян паковал чемоданы, но визит был отменен, так как посетить Грузию захотел сам президент. На прошлой неделе в Ереване ждали грузинского премьера, и ситуация снова была переиграна. А визит самого Саргсяна намечался, по некоторым данным, первоначально 16 декабря, но потом дата была изменена.

В Армении все еще надеются, что страну возглавляет мыслящий политик, и стараются увидеть в его странных политических телодвижениях некий глубинный смысл и строят предположения. Например, о том, что Саргсян поехал в Грузию так, чтобы оттуда сразу отправиться на саммит СНГ в Москву и там закрепить "успех" с абхазской железной дорогой, убедив российскую сторону дать добро.

Проблема в том, что самой России открытие этой дороги не нужно. Это нужно, по большому счету, только Армении, и именно Ереван осуществляет отчаянный лоббинг вопроса. Мерзнущие в палатках на российско-грузинской границе армянские перевозчики - это олицетворение уязвленной чести и достоинства правящего клана, и Сержу Саргсяну необходимо перед апрельскими выборами занести эту "победу" в свою копилку. Для ее достижения в арсенале армянского агитпропа имеется парочка примитивных инструментов, которыми Ереван может попытаться воспользоваться. Например, армянская сторона второй месяц усиленно доказывает "старшему брату", насколько для него опасен и невыгоден железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс. И, дескать, если срочно не открыть дорогу через оккупированные территории Грузии, Россия останется не у дел и многое потеряет.

Но в Ереване забывают, что Георгий Квирикашвили говорил не об открытии сообщения, а об использовании Рокского тоннеля (Цхинвальский регион) только в форс-мажорных ситуациях, таких, например, какая сложилась сегодня в Верхнем Ларсе. Это не совсем то, на что рассчитывает армянская сторона. Речь не идет об абхазской железной дороге, или эксплуатации транспортных путей на оккупированных территориях на постоянной основе. Кроме того, как полагают некоторые грузинские эксперты, третьи страны, то есть Армения, не имеют права пользоваться этим путем, так как это в корне противоречит соглашению, заключенному в 2011 году.

Одним словом, Серж Саргсян сделал попытку подвести итоги года, продемонстрировав хотя бы усилия что-то сделать. В грузинском направлении, используя российский фактор, у него имеются некоторые возможности, так как вопрос открытия коммуникаций через Грузию - чисто политический, и тут хитрости и пакости могут пригодиться. В отличие от этого, в вопросе транспортных коммуникаций с Ираном Еревану требуются экономические инструменты, которых у Армении нет, и потому работа в этом направлении не идет. Открытие в общем-то бессмысленной свободной экономической зоны в Мегри, строительство газопроводных линий в приграничье, к тому же немедленно переданных безвозмездно и навсегда "Газпрому" - это не то, что делает погоду. Погоду могла бы сделать железная дорога. Или же автомагистраль "Север-Юг". Ни того, ни другого осуществить не удалось. Вопрос железной дороги, например, закрыт окончательно, зато быстрыми темпами реализуется проект объединения иранских и азербайджанских железных дорог, и более того, иранская сторона высказала интерес к подключению к БТК. Никакая изворотливость армянской политики не способна изменить этих планов и перенаправить интерес Ирана на Армению...

Кстати, о том, что "в ближайшие месяцы начнется строительство железной дороги Армения-Иран" Серж Саргсян объявил еще в октябре 2008 года. Так работает армянская власть, и тут карабахскому слесарю нет равных.

Зульфугар Ибрагимов