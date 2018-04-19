Указ Ильхама Алиева является проявлением большой заботы о семьях шехидов

Указ Президента Ильхама Алиева об улучшении социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций, является проявлением большой заботы о семьях шехидов, гражданах Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Муса Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев сказал, долгое время этот вопрос был на повестке дня.

"Как Кабинет министров, так и Милли Меджлис искал пути решения этого вопроса. Но Президент, издав указ и выделив средства из своего фонда, коренным образом решил данный вопрос и еще раз показал, что находится рядом с гражданами государства, семьями шехидов", - отметил депутат.

Гулиев добавил, что этот указ является важным шагом, и соответствующие органы исполнительной власти в течение короткого времени решат правовые вопросы, каждая семья шехида получит государственную помощь.

"Это является прямой помощью Президента этим семьям из своего фонда и заслуживает высокой оценки", - сказал депутат.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал указ по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций.

Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов.

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