Деми Мур с дочерьми поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения

Актриса Деми Мур опубликовала новое видео в Instagram. Знаменитость показала ролик, где видно, как она и ее трое дочерей поздравляют с 68-летием Брюса Уиллиса. Также рядом с актрисой и ее детьми находится нынешняя жена звезды "Крепкого орешка" - Эмма Хемминг и ее двое детей.

"С днем рождения, Брюс Уиллис! Так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания - мы все их чувствуем", - написала Деми Мур.

Подписчики присоединились к поздравлениям в комментариях.

"Ты навсегда один из самых крутых парней! С днем рождения, Брюс!", "Благослови тебя господь!", "Сколько любви! Красивая заботливая семья!", "Счастливый Брюс, мы тебя любим", - отметили поклонники актера.