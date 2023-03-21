Сын Влада Топалова оказался в больнице

Певец Влад Топалов рассказал в социальных сетях, что отвез старшего сына Михаила в больницу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной для посещения госпиталя стала травма сына. Мальчик неудачно прыгнул в бассейн - ударился головой и получил шишку. Топалов признался, что страшно переживает за сына.

"Главный вопрос, который задаю себе: достаточно ли хороший я отец? Я был недалеко от Миши и мог его остановить. Но он так уверенно нырял, что я был за него спокоен", - заявил Топалов.

По словам артиста, врач не обнаружил переломов или сотрясения мозга у мальчика.