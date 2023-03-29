Женщина застрелила мужа во время трансляции в соцсети

Американка убила мужа, пока вела онлайн-трансляцию в соцсети.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mirror, вскоре после этого женщину арестовали.

28-летнюю Кадежу Мишель Браун заподозрили в убийстве мужа после онлайн-трансляции, которую она устроила для своих друзей и родственников. На видео слышно, как супруги ругаются, после чего раздается выстрел. Следом в течение минуты звучат испуганные крики двоих женщин с призывами на помощь, слышен плач ребенка. Камера телефона Браун в это время повернута вверх, так что на записи виден лишь потолок квартиры.

По версии полиции, утром 25 марта 2023 года Кадежа Браун вышла в прямой эфир у себя дома, а затем бросила телефон и вступила в перепалку со своим мужем, 28-летним Джереми Роком Брауном. Ссора переросла в физическую конфронтацию. Когда мужчина попытался выйти из дома, Браун застрелила его. Пострадавший умер на месте от огнестрельного ранения еще до прибытия скорой помощи.