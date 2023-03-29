Легинсы лопнули на девушке во время интенсивной тренировки в спортзале

Блогерша с никнеймом @kes.the.kitty осталась с порванными штанами во время интенсивной тренировки в спортзале. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в черном кроп-топе и зеленых легинсах с выделяющим ягодицы кроем. Когда она занималась на тренажере для вертикальной тяги, ткань брюк лопнула из-за натяжения.

Несмотря на инцидент, блогерша захотела продолжить выполнение упражнений. Чтобы решить возникшую проблему с гардеробом, юзерша прикрыла ягодицы полотенцем, которое закрепила с помощью ремня, и вернулась к спортивному устройству. "К счастью, это не так уж плохо", - прокомментировала она ситуацию.