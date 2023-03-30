Айза Анохина показала результат пересадки волос

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась результатом пересадки волос с подписчиками. Соответствующие сторис она опубликовала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

38-летняя знаменитость показала на видео лоб, на который в январе врачи трансплантировали 2500 луковиц с затылка. "Смотрите, они растут!" - сообщила радостная блогерша, демонстрируя зрителям новые короткие волосы, который появились на проблемной зоне.

Известно, что инфлюэнсер делала процедуру в Турции, поскольку комплексовала из-за "неестественно огромного" лба. Стоимость вмешательства составила 3 тысячи долларов. "До меня дошло, что именно лоб делает меня гуманоидообразным человеком", - рассказала тогда поклонникам Анохина.