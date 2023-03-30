Девушка отказалась от мытья головы на два года

Пользовательница сети с никнеймом @vegesis из Австралии отказалась от мытья головы на два года и поделилась опытом. Соответствующая публикация на ее странице в TikTok.

23-летняя Рози рассказала, что переехала из города в поселок. По ее словам, за данный период она ни разу не использовала в процессе мытья головы шампунь и кондиционер. "Я не мыла голову ничем, кроме воды, уже два года. Я могу носить волосы распущенными или собранными - это не проблема для меня", - пояснила девушка и отметила, что кожа ее головы теперь сама контролирует выработку жира.

Видео набрало 85,3 тысячи просмотров. Зрители удивились истории Рози, о чем принялись писать в комментариях под роликом. "Значит, ты просто промываешь свои волосы? Как это очищает кожу головы? Это слишком странно", "Держу пари, что твои волосы воняют", "Я бы не стал гордиться этим", - высказывались они.