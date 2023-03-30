Заработок на TikTok помог молодой матери прокормить ребенка

16-летняя пользовательница социальных сетей Саффрон Келли, родившая ребенка в возрасте 15 лет, обрела популярность и стала получать деньги в TikTok. О том, как заработок в соцсети помог ей прокормить ребенка, сообщает Day.Az со ссылкой на Manchester Evening News.

Когда Келли узнала, что беременна от своего бойфренда Джейка Мерсера, она не была уверена, что хочет сохранить ребенка. На сроке девять недель у нее открылось кровотечение, и ее срочно доставили в больницу. Беременную обследовали, и она впервые увидела ребенка во время УЗИ. Именно тогда она поняла, что хочет стать матерью. "Думаю, с того момента я окончательно решила, что оставлю дочь. Я не могла смириться с мыслью, что потеряю ее", - рассказывает молодая мать.

Сейчас Саффрон живет со своей 49-летней матерью Хелен и 10-месячной дочерью Айви-Мэй. Через месяц после рождения ребенка Саффрон рассказала свою историю в TikTok и вскоре стала популярна. Теперь она регулярно делится своей жизнью с подписчиками и даже стала зарабатывать в социальной сети. На данный момент ведение страницы в TikTok принесло ей около 2000 стерлингов, которые она тратит на ребенка.