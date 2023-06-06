https://news.day.az/popularblog/1570960.html Блогерша помыла юноше голову впервые за шесть лет и удивила фанатов результатом - ВИДЕО
Блогерша помыла юноше голову впервые за шесть лет и удивила фанатов результатом - ВИДЕО
Блогерша Алесса (фамилия неизвестна) помыла голову юноше впервые за шесть лет подручными средствами и удивила фанатов результатом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.
Сначала инфлюэнсерша с никнеймом alessandrasophiaa продемонстрировала прическу избранника до процедуры. На размещенных кадрах видно, что волосы мужчины заплетены в дреды (прическа из спутанных прядей - прим. "Ленты.ру"). Затем юзерша стала очищать локоны партнера с помощью пищевой соды, лимонного сока и уксуса, демонстрируя потемневшую от грязных прядей воду.
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