Блогерша помыла юноше голову впервые за шесть лет и удивила фанатов результатом

Блогерша Алесса (фамилия неизвестна) помыла голову юноше впервые за шесть лет подручными средствами и удивила фанатов результатом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом alessandrasophiaa продемонстрировала прическу избранника до процедуры. На размещенных кадрах видно, что волосы мужчины заплетены в дреды (прическа из спутанных прядей - прим. "Ленты.ру"). Затем юзерша стала очищать локоны партнера с помощью пищевой соды, лимонного сока и уксуса, демонстрируя потемневшую от грязных прядей воду.