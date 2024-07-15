Алисса Милано отреагировала на смерть коллеги

В Голливуде всем известно, что между двумя актрисами уже давно существовала вражда.

Поговаривают, что все началось на съемках сериала "Все женщины - ведьмы", где актрисы вместе с Холли Мари Комбс сыграли сестер-ведьм. После трех сезонов шоу героиню Доэрти в сериале убивают и на ее месте появляется новая героиня, которую сыграла актриса Роуз МакГавен.

В своем подкасте "Let's Be Clear", который Доэрти активно вела в последние годы жизни, она вместе с Холли Комбс рассказала, что именно по инициативе Алиссы Милано Доэрти отстранили из проекта. Также они заявили, что Алисса пригрозила продюсерам шоу, что подаст на них в суд из-за "враждебной среды на рабочем месте".

Вопреки всем прошлым стычкам, которые были между актрисами, Алисса выразила свои слова соболезнования в социальных сетях:

"Это не секрет, что у нас с Шеннен были сложные отношения, но в их основе было глубокое уважение и восхищение ею. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир стал беднее без неё. Мои соболезнования всем, кто её любил".

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