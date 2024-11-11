Женщина интересным способом вышла замуж за экс-бойфренда

В американском штате Юта Дженна Бразерсон вышла замуж за 27-летнего мужчину, который забыл о расставании с ней из-за сотрясения мозга.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Record.

Дженна чувствовала себя "слишком подавленной жизнью" и поэтому прекратила отношения с Митчеллом Бразерсоном. На следующий день после разрыва отношений молодой человек получил сотрясение мозга, пытаясь сделать сальто на горе Бивер в Юте. Он приземлился на голову и потерял сознание.

Сотрясение мозга серьезно повлияло на Митчелла - он полностью забыл, что расстался со своей партнершей, отмечает издание.

"Митч продолжал писать мне и пытался встречаться после сотрясения мозга, и я была в замешательстве: почему он продолжал писать мне, ведь мы расстались", - поделилась Дженна.

Переосмыслив разрыв, она решила дать их отношениям еще один шанс, пишет Daily Record.

"Я нервничала, когда хотела проглотить свою гордость и спросить, будет ли он встречаться снова", - призналась Дженна.

В итоге пара снова сошлась. Митчелл сделал предложение Дженне в Биг-Коттонвуд-Каньоне - том самом месте, где уже признавался ей в любви. Через три недели они поженились.