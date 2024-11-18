Боль в животе и руке у девушки оказалась симптомом тяжелой формы рака

Британка Элли Уилкок рассказала, как в 2022 году почувствовала резкие боли в одной стороне живота и внезапные приступы усталости и впоследствии выяснила, что больна тяжелой формой рака. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уилкок, которой на тот момент было 25 лет, начала испытывать мучительные боли в животе. Врачи предположили, что симптом возникал из-за кисты яичника или инфекции мочевыводящих путей. Однако оказалось, что боль была симптомом онкологического заболевания. "Боль отдавала в правую руку. Это произошло потому, что опухоль закупорила мою толстую кишку", - вспоминает она.

У девушки наблюдались и другие симптомы, более характерные для рака кишечника: диарея, запор, усталость. Кроме того, Уилкок замечала кровь в стуле. "Цвет был разный: ярко-красный или темно-красный. Если вы заметили регулярно появляющуюся кровь в стуле, сдайте анализы", - призвала она.

После обследования у девушки был диагностирован "рак кишечника четвертой стадии" - самый серьезный вид заболевания, означающий, что оно распространяется на другие части тела. Ей сделали несколько операций, также она прошла курсы химиотерапии, после чего началась ремиссия.