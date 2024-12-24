Лепс показал архивные семейные фото

Народный артист России Григорий Лепс опубликовал в соцсетях архивные семейные фото в день рождения дочери от первого брака. Певец показал кадр с именинницей и своей матерью, снятый 39 лет назад.

Как передает Day.Az, актриса Инга Лепс в личном блоге поблагодарила родителей за жизнь и поддержку.

"Мне сегодня 40 лет! С того дня, как я стала мамой, поняла, что день рождения - это праздник родителей! Поэтому я хочу поздравить с моим днем рождения моих маму и папу. Спасибо вам за все, что вы мне дали, за все уроки, за все возможности и за вашу любовь и поддержку. Я вас очень люблю", - написала артистка.

Лепс состоял в браке со Светланой Дубинской. Пара познакомились в музыкальном училище в Сочи, после которого исполнитель ушел в армию. Певица дождалась возлюбленного домой, они поженились, а в 1984 году у них родилась дочь. Артист признавался, что часто отсутствовал дома, работая по ночам в ресторанах, и это стало одной из причин развода. По словам Лепса, он не считает себя хорошим отцом для Инги, с которой не общался почти 10 лет и не платил алименты, но рад, что дочь пошла с ним на контакт, забыв обиды.