Участник реалити-шоу показал деформацию носа и сделал откровенное признание

Тимм Ханли, который известен по участию в реалити-шоу "Холостяк" (The Bachelorette) и "Холостяк в раю" (Bachelor in Paradise), показал фото деформированного носа до и после операции по септопластики - хирургического исправления кривой носовой перегородки. Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание The Sun.