https://news.day.az/popularblog/1770184.html Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей Американская певица Кристина Агилера посетила мировую премьеру мюзикла "Бурлеск" в театре "Савой" в Лондоне в откровенном наряде. Как передает Day.Az, соответствующие снимки публикует Daily Mail. 44-летняя поп-исполнительница вышла в свет черном платье из нитей, декорированном люверсами, сквозь которые просвечивалось нижнее белье.
Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей
Американская певица Кристина Агилера посетила мировую премьеру мюзикла "Бурлеск" в театре "Савой" в Лондоне в откровенном наряде.
Как передает Day.Az, соответствующие снимки публикует Daily Mail.
44-летняя поп-исполнительница вышла в свет черном платье из нитей, декорированном люверсами, сквозь которые просвечивалось нижнее белье. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с подкладом и трусов с низкой посадкой.
Помимо этого, звезда надела капроновые колготки и туфли на высоких каблуках. Образ завершили объемная укладка с распущенными волосами и яркий макияж.
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