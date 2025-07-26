Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей

Американская певица Кристина Агилера посетила мировую премьеру мюзикла "Бурлеск" в театре "Савой" в Лондоне в откровенном наряде.

Как передает Day.Az, соответствующие снимки публикует Daily Mail.

44-летняя поп-исполнительница вышла в свет черном платье из нитей, декорированном люверсами, сквозь которые просвечивалось нижнее белье. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с подкладом и трусов с низкой посадкой.

Помимо этого, звезда надела капроновые колготки и туфли на высоких каблуках. Образ завершили объемная укладка с распущенными волосами и яркий макияж.