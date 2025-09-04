https://news.day.az/popularblog/1778196.html Принцесса окончила школу и решила ничего не делать Принцесса Ариана Нидерландская решила ничего не делать после окончания школы. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail. Ариане 18 лет, до недавнего времени она училась в Адриатическом колледже объединенного мира - школе-пансионе, расположенной в Италии. Окончив обучение, она решила отдохнуть и пока больше ничего не делать.
Принцесса окончила школу и решила ничего не делать
Принцесса Ариана Нидерландская решила ничего не делать после окончания школы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.
Ариане 18 лет, до недавнего времени она училась в Адриатическом колледже объединенного мира - школе-пансионе, расположенной в Италии. Окончив обучение, она решила отдохнуть и пока больше ничего не делать.
Весь следующий год принцесса Ариана будет путешествовать. Ожидается, что после этого она продолжит образование.
