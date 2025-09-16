Селена Гомес повторила культовый образ Николь Кидман

Американская певица и актриса Селена Гомес повторила культовый образ актрисы Николь Кидман с церемонии вручения премии "Оскар" в 2007 году.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя исполнительница появилась на красной дорожке премии "Эмми" со своим женихом, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Для выхода в свет артистка надела красное силуэтное макси-платье Louis Vuitton со шлейфом и широким воротником.

Известно, что 18 лет назад Кидман появилась на публике в похожем наряде бренда Balenciaga.