Селена Гомес повторила культовый образ Николь Кидман
Американская певица и актриса Селена Гомес повторила культовый образ актрисы Николь Кидман с церемонии вручения премии "Оскар" в 2007 году.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры публикует Daily Mail.
33-летняя исполнительница появилась на красной дорожке премии "Эмми" со своим женихом, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Для выхода в свет артистка надела красное силуэтное макси-платье Louis Vuitton со шлейфом и широким воротником.
Известно, что 18 лет назад Кидман появилась на публике в похожем наряде бренда Balenciaga.
