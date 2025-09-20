Джастин Бибер показал первые шаги сына на прогулке

Рэпер Джастин Бибер показал редкое фото с женой Хейли и сыном Джеком Блюзом.

Как передает Day.Az, снимками он поделился в Instagram.

Джастин Бибер показал первые шаги сына на прогулке. Мальчик держал за руку свою мать и делал шаги по траве. Хейли Бибер была одета в серые джоггеры и черный лонгслив. 