Блогер из Китая построил для своего кота ювелирный магазин

Блогер из Китая построил для своего кота ювелирный магазин.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это стало самым освещённым проектом из всех, что я когда-либо строил: только светодиодных лент здесь больше 50 метров, плюс ещё сотня отдельных лампочек. Самым трудным оказалось заполнить витрины крошечными украшениями - это заняло у меня целую вечность.