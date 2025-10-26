https://news.day.az/popularblog/1790916.html Блогер из Китая построил для своего кота ювелирный магазин - ВИДЕО Блогер из Китая построил для своего кота ювелирный магазин. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это стало самым освещённым проектом из всех, что я когда-либо строил: только светодиодных лент здесь больше 50 метров, плюс ещё сотня отдельных лампочек.
Это стало самым освещённым проектом из всех, что я когда-либо строил: только светодиодных лент здесь больше 50 метров, плюс ещё сотня отдельных лампочек. Самым трудным оказалось заполнить витрины крошечными украшениями - это заняло у меня целую вечность.
