Блогер из Китая построил для своего кота ювелирный магазин - ВИДЕО

Блогер из Китая построил для своего кота ювелирный магазин. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это стало самым освещённым проектом из всех, что я когда-либо строил: только светодиодных лент здесь больше 50 метров, плюс ещё сотня отдельных лампочек.