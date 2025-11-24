Пенсионер выиграл в лотерею $3,8 млн и решил скрыть это от жены

В Японии 66-летний пенсионер выиграл в лотерею $3,8 млн, но решил скрыть это от своей супруги - из-за ее крайней бережливости и жесткого контроля над семейными финансами, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Супруги живут в Токио, получая совместную пенсию в $1900 в месяц. Несмотря на стабильный доход, высокие расходы на жизнь и обучение двух детей оставили пару без финансовой подушки. Мужчина проводил дни, читая газету в кофейне, и регулярно покупал лотерейные билеты - пока однажды не узнал о крупном выигрыше.

Вместо разговора с женой японец сообщил ей лишь о выигрыше в $32 тысячи и сослался на необходимость ремонта дома. Получив деньги, пенсионер тайно купил роскошный автомобиль и активно путешествовал по стране. Чтобы не вызвать подозрений, он хранил машину на подземной парковке, продолжал носить старую одежду и избегал знакомых.

Однако тайная роскошная жизнь принесла ему не радость, а одиночество и чувство вины.

"Если бы эти деньги были заработаны моим трудом, я бы гордился. Но легкие деньги вызывают неприятные воспоминания и потрясли мою жизнь", - признался он.

В итоге он обратился к финансовому консультанту и вложил все оставшиеся средства в страховые программы, указав жену и детей в качестве бенефициаров.