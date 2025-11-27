Женщина с деменцией случайно выкинула золотые слитки сына

Житель Таиланда рассказал, что его рассеянная мать случайно выбросила в мусорку золотой слиток стоимостью 2 миллиона батов. Об этом пишет тайская газета Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Моя мать, страдающая деменцией, случайно бросила в мусорное ведро пакеты с тремя золотыми слитками, общей стоимостью около 2 000 000 бат", - написал молодой человек в интервенте, прикрепив запись с камеры наблюдения с уезжающим мусоровозом.

Он предлагает мусорщикам вознаграждение за помощь в поисках драгоценного металла.

Женщина обратилась в полицию с просьбой найти мусоровоз, но власти ответили ей, что это проблематично. Более того, есть вероятность, что мусор уже сожгли. По словам семьи, слитки являлись единственной семейной инвестицией.