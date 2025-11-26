Раскрыт тайный смысл редкой тиары королевы Камиллы

Раскрыт тайный смысл редкой тиары жены короля Великобритании Карла III Камиллы на ежегодном дипломатическом приеме в Виндзорском замке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует Page Six.

По данным издания, дизайнер украшения вдохновился кокошником - головным убором династии Романовых, созданным в 1921 году Домом Boucheron для дамы Маргарет Гревилл, близкой подруги королевы-матери. После ухода Гревилл из жизни тиара была, как известно, завещана королеве-матери, однако ни она, ни Елизавета II никогда ее не носили.

Предположительно, королева Камилла надела данное изделие с белым вышитым вечерним платьем и синей лентой в знак уважения к своим падчерицам, принцессам Беатрис и Евгении.