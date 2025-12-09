https://news.day.az/popularblog/1800952.html Идущий пешком из Турции в Монголию путешественник сейчас в Азербайджане - ВИДЕО Турецкий путешественник и блогер Огузхан Тыраш, идущий пешком из Турции в Монголию, находится сейчас в Азербайджане. Как передает Day.Az, кадрами из Агджабели он поделился на своей странице в Инстаграм.
