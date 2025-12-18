https://news.day.az/popularblog/1803235.html Мария Стадник в Шуше - ФОТО Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы, координатор женской борьбы Федерации борьбы Азербайджана Мария Стадник посетила город Шуша. Как передает Day.Az, кадрами с поездки спортсменка поделилась у себя в социальной сети.
