Мария Стадник в Шуше

Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы, координатор женской борьбы Федерации борьбы Азербайджана Мария Стадник посетила город Шуша.

Как передает Day.Az, кадрами с поездки спортсменка поделилась у себя в социальной сети.