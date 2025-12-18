https://news.day.az/popularblog/1803237.html А вы бы отважились попробовать шашлык из летучей мыши? - ВИДЕО Азербайджанская блогер Сабина Бабаева, известная своими гастрономическими экспериментами, познакомила подписчиков с экзотической кухней Таиланда. Как передает Day.Az, в одном из новых видео она показала процесс дегустации необычных местных блюд.
Азербайджанская блогер Сабина Бабаева, известная своими гастрономическими экспериментами, познакомила подписчиков с экзотической кухней Таиланда.
Как передает Day.Az, в одном из новых видео она показала процесс дегустации необычных местных блюд.
Среди представленных деликатесов - шашлык из летучей мыши, приготовленный на шпажках, а также ряд других экзотических угощений, характерных для уличной кухни региона.
