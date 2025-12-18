Айсель Ибрагимова отпраздновала пятую годовщину свадьбы

Азербайджанская блогер Айсель Ибрагимова отметила 5 лет со дня бракосочетания.

По этому случаю её супруг посвятил ей трогательное поздравление, которое опубликовал в социальных сетях.

Свое поздравление он сопроводил теплым текстом:

"Сегодня самый прекрасный день. Поздравляю с пятилетием нашей совместной жизни. Мы и не заметили, как пролетели эти годы. Слава Всевышнему Аллаху за то, что Он подарил мне тебя, Айсель".