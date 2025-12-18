https://news.day.az/popularblog/1803238.html Айсель Ибрагимова отпраздновала пятую годовщину свадьбы - ФОТО Азербайджанская блогер Айсель Ибрагимова отметила 5 лет со дня бракосочетания. По этому случаю её супруг посвятил ей трогательное поздравление, которое опубликовал в социальных сетях. Свое поздравление он сопроводил теплым текстом: "Сегодня самый прекрасный день. Поздравляю с пятилетием нашей совместной жизни.
Айсель Ибрагимова отпраздновала пятую годовщину свадьбы - ФОТО
Азербайджанская блогер Айсель Ибрагимова отметила 5 лет со дня бракосочетания.
По этому случаю её супруг посвятил ей трогательное поздравление, которое опубликовал в социальных сетях.
Свое поздравление он сопроводил теплым текстом:
"Сегодня самый прекрасный день. Поздравляю с пятилетием нашей совместной жизни. Мы и не заметили, как пролетели эти годы. Слава Всевышнему Аллаху за то, что Он подарил мне тебя, Айсель".
