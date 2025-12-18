https://news.day.az/popularblog/1803242.html Быстротечность жизни глазами блогера Наны Гарагез - ВИДЕО Азербайджанская блогер Нана Гарагез поделилась трогательным рилсом, в котором размышляет о быстротечности жизни. Как передает Day.Az, на своей странице в Инстаграм она показала, как незаметно проходят лучшие годы: сначала беззаботные школьные годы, потом университет, начало карьеры, брак, рождение ребёнка и, в конце, старость.
Быстротечность жизни глазами блогера Наны Гарагез - ВИДЕО
Азербайджанская блогер Нана Гарагез поделилась трогательным рилсом, в котором размышляет о быстротечности жизни.
Как передает Day.Az, на своей странице в Инстаграм она показала, как незаметно проходят лучшие годы: сначала беззаботные школьные годы, потом университет, начало карьеры, брак, рождение ребёнка и, в конце, старость.
Блогер подчеркивает, как важно ценить каждый момент и жить здесь и сейчас, ведь время проходит незаметно.
