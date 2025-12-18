Севда Яхьяева в вирусных сапогах за тысячи манатов

Азербайджанская певица Севда Яхъяева также продемонстрировала ставшие вирусными обтягивающие сапоги от известного бренда Balenciaga.

Как передает Day.Az, певица появилась в этих сапогах на программе "Qonaqcanlı", дополнив образ бордовым жакетом.

Отметим, что цена обтягивающих сапог от бренда Balenciaga составляет 1799 долларов или 3058 манатов.