Севда Яхьяева в вирусных сапогах за тысячи манатов - ВИДЕО
Азербайджанская певица Севда Яхъяева также продемонстрировала ставшие вирусными обтягивающие сапоги от известного бренда Balenciaga.
Как передает Day.Az, певица появилась в этих сапогах на программе "Qonaqcanlı", дополнив образ бордовым жакетом.
Отметим, что цена обтягивающих сапог от бренда Balenciaga составляет 1799 долларов или 3058 манатов.
