https://news.day.az/popularblog/1803274.html

Нармин Кязымзаде предстала в total-black образе - ФОТО

Азербайджанский блогер Нармин Кязымзаде предстала в total-black образе на одном из светских мероприятий. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.