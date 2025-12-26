https://news.day.az/popularblog/1805265.html Необычная идея женитьбы в Париже - ВИДЕО Азербайджанская блогер Айшан Мамедова поделилась в Instagram видео с оригинальной и романтичной идеей женитьбы, снятого возле Эйфелевой башни в Париже. Как передает Day.Az, в кадре можно увидеть влюблённую пару и импровизированный алтарь в форме сердца с надписью "marry me".
Действие происходило в вечернее время, когда огни Парижа создавали особую атмосферу. Завершением трогательного момента, судя по видео, стало открытие шампанского, что добавило событию праздничного настроения.
