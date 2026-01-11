Блогер Лейла Мамедова поделилась впечатлениями о Лапландии

Азербайджанская трэвел-блогер Лейла Мамедова поделилась впечатлениями о поездке в Лапландию.

Как передает Day.Az, в своем Instagram Лейла рассказала, что для поездки в сказочную Лапландию достаточно 3-4 дней, особенно в новогодний период. Из-за сильных холодов и ограниченного количества развлечений более длительное пребывание не обязательно.

Среди главных активностей она отметила посещение Деревни Санты-Клауса, прогулки с оленями и хаски в рамках комбо-туров, а также охоту за северным сиянием, подчеркнув, что аврору можно и не увидеть, так как это природное явление. Также Лейла упомянула Santa Park и прогулку по центру Рованиеми.